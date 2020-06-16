Узаконит работу на «удаленке» Госдума

В нижнюю палату парламента внесли законопроект о дистанционной работе. Информационные технологий проникают в трудовых отношениях.

На удаленную работу в самоизоляции перешли многие компании

В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

На рассмотрение ГД проект внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.

Документ предлагает внести в Трудовой кодекс России три понятия: дистанционной (удаленной) работы, временной дистанционной (удаленной) работы и комбинированной дистанционной (удаленной) работы.

Последнее понятие предполагает работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу.

Как говорится в пояснительной записке, целью законопроекта является повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.