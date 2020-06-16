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За страсть к туризму на 4,8 млн рублей оштрафовал на 60 тыс. рублей экс-главу «Новосибирскэнергосбыта» суд

18:52 16.06.2020 Фото: Новосибирскэнергосбыта
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Татьяна Подчасова в течение трех лет оплачивала туристические путевки для себя и топ-менеджеров организации за счет средств, которые были предзназначены на обучение сотрудников.

За страсть к туризму на 4,8 млн рублей оштрафовал на 60 тыс. рублей экс главу Новосибирскэнергосбыта суд
Суд прекратил уголовное преследование в отношении Татьяны Подчасовой

Экс-директор «Новосибирскэнергосбыта» отделалась штрафом в суде
По информации пресс-службы Центрального районного суда Новосибирска, во вторник, 16 июня 2020 года, рассмотрели уголовное дело в отношении экс-директора «Новосибирскэнергосбыта» Татьяны Подчасовой. Ее обвиняли в преступлении по статье «Злоупотребление полномочиями».

На протяжении трех лет Подчасова оплачивала туристические путевки для себя и топ-менеджеров организации за счет средств, которые были предзназначены на обучение сотрудников. За это время она потратила свыше 4,8 миллиона рублей.

Как указано на сайте суда, следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа.

«Суд постановил прекратить уголовное дело и уголовное преследование в отношении Подчасовой Т.Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч. 1 УК РФ, на основании ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, освободив её от уголовной ответственности, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», – указано на сайте суда.

Экс-директор «Новосибирскэнергосбыта» оштрафовали на 60 тысяч рублей. Оплатить штраф Татьяна Подчасова должна в течение четырех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

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