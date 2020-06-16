Погибли четверо в перестрелке при конфликте из-за земельного участка в Ингушетии

Один из застреленных — сотрудник Рогвардии. Несколько человек в ходе бытового спора получили огнестрельные ранения.

Источник сообщил о четырех погибших при перестрелке в Ингушетии

Четыре человека, включая сотрудника полиции, погибли в результате перестрелки в Назрани, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Ранее источник сообщил, что в Назрани во вторник произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили огнестрельные ранения. По его информации, причиной конфликта стал спор из-за земельного участка.

Сообщалось, что, по предварительным данным, погибший являлся сотрудником полиции. Представитель экстренных служб Ингушетии сообщил РИА Новости, что в результате перестрелки из-за бытового конфликта в Назрани погибли сотрудник Росгвардии и полицейский.

«Согласно последней информации, в перестрелке погибли четыре человека, в том числе и полицейский. Еще несколько человек ранены, их количество уточняется», — сказал собеседник агентства.