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Двойную зарплату получат работающие 1 июля. День голосования за поправки в Конституцию объявлен выходным

19:13 16.06.2020 Фото: pixabay.com
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Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере. Работающим сдельно выплачивается дополнительное вознаграждение.

Двойную зарплату получат работающие 1 июля. День голосования за поправки в Конституцию объявлен выходным
За работу 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере

День всенародного голосования — 1 июля — будет оплачиваться как выходной день. То есть, работающие 1 июля граждане получат оплату за этот день в двойном размере, а для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается. Об этом сообщил Минтруд.

Такой принцип оплаты труда 1 июля связан с тем, что, по нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни. Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере.

Работающим сдельно выплачивается дополнительное вознаграждение, как и за работу в другие праздничные дни, если такое вознаграждение установлено локальными нормативными актами. Также по желанию работника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно отпуск на этот день не продлевается.

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