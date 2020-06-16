В низшей точке по COVID-19 находится 16 июня Россия, заявил Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре заявили, что Россия находится в низшей точке заболеваемости коронавирусом

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что Россия находится в низшей точке заболевания коронавирусом. Его слова цитирует портал «Стопкоронавирус.рф».

— В настоящий момент на территории РФ циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает одного процента, мы находимся на низшей точке заболеваемости. Кроме того, отмечаем ещё одну положительную тенденцию: растёт иммунная прослойка населения, она составляет 17–20%, — отметил Горелов.

Он также добавил, что летом и зимой иммунная система человека работает максимально эффективно.

как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за прошедшие сутки на 16 июня в России зафиксировано еще 8248 случаев коронавируса. Число пациентов, полностью поборовших болезнь за последние 24 часа, превышает количество выявленных случаев и составляет 9767. За все время от COVID-19 вылечилось 294 306 человек.

В Бердске на 16 июня выявлено 96 заразившихся коронавирусом, плюс один за сутки.