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В низшей точке по COVID-19 находится 16 июня Россия, заявил Роспотребнадзор

19:47 16.06.2020 Фото: pexels.com
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Число полностью выздоровевших пациентов за прошедшие сутки превышает количество новых случаев коронавируса.

В низшей точке по COVID 19 находится 16 июня Россия, заявил Роспотребнадзор
В Роспотребнадзоре заявили, что Россия находится в низшей точке заболеваемости коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В низшей точке по COVID 19 находится 16 июня Россия, заявил Роспотребнадзор

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Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что Россия находится в низшей точке заболевания коронавирусом. Его слова цитирует портал «Стопкоронавирус.рф».

— В настоящий момент на территории РФ циркуляция вируса снизилась до минимальной и не превышает одного процента, мы находимся на низшей точке заболеваемости. Кроме того, отмечаем ещё одну положительную тенденцию: растёт иммунная прослойка населения, она составляет 17–20%, — отметил Горелов.

Он также добавил, что летом и зимой иммунная система человека работает максимально эффективно.

как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за прошедшие сутки на 16 июня в России зафиксировано еще 8248 случаев коронавируса. Число пациентов, полностью поборовших болезнь за последние 24 часа, превышает количество выявленных случаев и составляет 9767. За все время от COVID-19 вылечилось 294 306 человек.

В Бердске на 16 июня выявлено 96 заразившихся коронавирусом, плюс один за сутки.

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От редакции

Скоро снимут ограничения?

Covid-19, 16 июня 2020 20:45
Россия идет на поправки!

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