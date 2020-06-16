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Поймали на экстремизме члена запрещенной в России «Свидетелей Иеговы» в Новосибирске

20:03 16.06.2020 Фото: СКР
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Обвиняемый не только участвовал в религиозных собраниях, на которых происходило чтение и обсуждение экстремистской литературы, но и спонсировал запрещенную организацию.

Поймали на экстремизме члена запрещенной в России Свидетелей Иеговы в Новосибирске
По версии СК, обвиняемый предоставлял денежные средства для обеспечения деятельности запрещенной организации

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту участия и финансирования деятельности экстремистской организации. Об этом вечером 16 июня сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление средств для обеспечения деятельности экстремистской организации).

По данным следствия, что с осени 2017 по октябрь 2018 года, обвиняемый, находясь в одной из квартир в Ленинском районе города Новосибирска, а также в иных местах, участвовал в религиозных собраниях, на которых происходило чтение и обсуждение экстремистской литературы, распространение видеоматериалов, а также проводились религиозные обряды в целях пропаганды деятельности Местной христианской религиозной организации Свидетелей Иеговы «Заречная, Новосибирск», в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности. Кроме того, обвиняемый предоставлял денежные средства для обеспечения деятельности указанной запрещенной организации.

Обстоятельства, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, были выявлены сотрудниками центра «Э» ГУ МВД России по Новосибирской области.

В октябре 2019 года следственными органами было завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении организатора данной экстремистской организации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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