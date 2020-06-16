Заразились коронавирусом сразу все сотрудники соцзащиты Болотнинского района Новосибирской области

В отделении нет ни одного специалиста, который исполняет свои обязанности. Кроме того, в районной больнице болеют медики. Глава записала на видео экстренное обращение.

Медики и соцработники больше других подвержены заражению коронавирусом

Тяжелая обстановка по заболеваемости коронавирусной инфекцией складывается на территории Болотнинского района Новосибирской области. COVID-19 заболели медики Болотнинской ЦРБ и сотрудники соцзащиты. Об этом в экстренном обращении к жителям сообщила и.о. главы Болотнинского района Елена Иванова.

Согласно официальной информации, на 16 июня в районе зафиксировано 14 случаев заражения COVID-19, более 50 пациентов находятся в Болотнинской ЦРБ с признаками коронавирусной инфекции, но без подтвержденного диагноза. Несмотря на то, что число выявленных случаев относительно небольшое, ситуация тяжелая, количество заболевших растет.

-Очень сложная обстановка у нас сложилась в отделении социальной защиты населения, на сегодня там нет ни одного специалиста, который исполняет свои обязанности. Также тяжелая обстановка складывается в Центральной районной больнице, где болеют сами медики, – сообщила в экстренном обращении к местным жителям руководитель Болотнинского района Елена Иванова, передает «Диалог Болотное».

Из 14 пациентов с коронавирусом в Болотном – трое медицинских работников, сообщила главный санитарный врач по Мошковскому, Тогучинскому и Болотнинскому районам Елена Дьяченко, сообщают СМИ.

-Проблема в том, что подвержены заносу инфекции две организации, которые имеют самый обширный круг контактов. Мы боимся как за медицинских работников, так и за пациентов. На полном контроле сейчас – разделение потоков и вся работа, чтобы не допустить внутрибольничного заражения как медицинских работников, так и пациентов», – отметила Елена Дьяченко.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции принято решение о переносе сроков прохождения профилактического медосмотра по детским учреждениям на один месяц. Жителей Болотнинского района просят соблюдать масочный режим, не пренебрегать средствами индивидуальной защиты при посещении общественных мест, оставаться дома и беречь себя и своих близких.

Экстренное обращение главы Болотнинского района