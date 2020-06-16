Жестокое избиение внучки в лифте на видео объяснила ее бабушка в Красноярске

Поводом стала якобы устроенная девочкой истерика, когда они были в гостях. На лице малышки был обнаружен кровоподтек. Бабушка признала вину и раскаялась. Но уголовное дело СК возбудил.

Избившая внучку в лифте в Красноярске объяснила свой поступок

Женщина, жестоко избившая внучку в лифте одного из домов Красноярска, объяснила свой поступок. Следственный комитет опубликовал видео допроса бабушки.

«Мы были в гостях. Она там немножко устроила истерику, не стала успокаиваться. Я потеряла управление над собой, я ее ударила, два раза или три получилось. По лицу», — говорит женщина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Сети появилось видео, на котором женщина наносит несколько сильных ударов по голове маленькой девочки.

Личность женщины была установлена. Ею оказалась бабушка девочки. Женщина была задержана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев».

Как сообщала пресс-служба регионального СУ СК России, на лице малышки был обнаружен кровоподтек. Бабушка рассказала следователям, что, увидев видео в Интернете, сразу позвонила дочери и рассказала о произошедшем. Она полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Видео допроса женщины, избившей внучку в лифте в Красноярске

Момент избиения попал на камеру