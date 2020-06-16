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Новые выплаты: по 3000 рублей на каждого ребенка дадут всем безработным родителям в семье. И в Бердске

21:03 16.06.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее эти выплаты полагались только тем, кто потерял работу после 1 марта 2020 года. Сейчас время постановки на учет на бирже труда не имеет значения. Если отец и мать без работы, на одного ребенка им выдадут 6000 рублей.

Новые выплаты: по 3000 рублей на каждого ребенка дадут всем безработным родителям в семье. И в Бердске
Минтруд анонсировал новую выплату для россиян

В России вводится новое денежное пособие для семей, где родители остались без работы, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на встрече с Владимиром Путиным 15 июня.

Согласно условиям Минтруда, родители, оставшиеся без работы, могут получить выплату в три тысячи рублей на каждого ребенка в семье. Уточняется, что россияне могут рассчитывать на выплату вне зависимости от периода потери работы и подачи заявления на биржу труда. Ранее пособие полагалось для граждан, которые потеряли работу до 1 марта 2020 года.

Оба родителя, потерявшие работу могут получить денежную поддержку на ребенка. Так, родители двоих детей ежемесячно могут рассчитывать на выплату по шесть тысяч рублей на каждого ребенка, в добавок к пособию по безработице. Пособие рассчитано на 650 тысяч родителей, комментируют в министерстве труда.

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