Захватил монастырь опальный отец Сергий и выставил казачьи патрули на Урале

Сергия судит епархиальный суд за то, что он ослушался митрополита Кирилла. После проклятий схимонаха в адрес Роспотребнадзора и санврачей архиепископ запретил ему проповедовать.

На территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» организовано круглосуточное дежурство

Схиигумен сверг настоятельницу женского монастыря и пригласил казаков охранять обитель. Теперь на территорию не пускают ни новое руководство от Екатеринбургской епархии, ни журналистов.

В Среднеуральском женском монастыре организовали круглосуточное дежурство по инициативе схиигумена Сергия (Романова). Как сообщает 66.RU, на территорию пускают лишь паломников. Журналистам издания настоятельно рекомендовали покинуть территорию. После того как съемочная группа не подчинилась, корреспондентов окружили крепкие мужчины, которые вынудили их уехать.

К охране монастыря привлекли казаков. Некоторые из них были замечены на Балтыме в 2019 году — тогда они мешали автогонщикам выезжать на трассу. В патрулировании, вероятно, участвуют и обычные верующие.

Не попал в монастырь и священник Георгий Викторов, которого митрополит Кирилл отправил в обитель для отправления треб. Как рассказал 66.RU журналист и соратник схиигумена Всеволод Могучев, протоиерей Георгий приезжал к монастырю, но к нему навстречу вышли верующие. Они своим видом дали понять, что «не настроены слушать чужие распоряжения». Поэтому заходить на территорию священник не стал.

«Он решил забрать с собой игуменью Варвару (Крыгину), которая почему-то решила, что ей якобы что-то угрожает, хотя она с этими людьми прожила много лет. По факту, они [епархиальное руководство] прощупали почву, насколько будет уместным поставить этого человека во главе монастыря», — говорит Всеволод. «Влияние [игуменьи] на монастырь не было решающим, таким, что без нее монастырь развалился бы», — добавил он.

Схиигумен остается в монастыре, но в любой момент может оттуда уехать по делам. Он вернулся к служению, несмотря на запреты правящего архиерея. При этом то, что епархия объявила Таинства, совершенные Сергием, незаконными и недействительными, никого не смущает. В обители находятся большинство насельниц, дети и старики, туда продолжают приезжать верующие.

Соратники Сергия опасаются «внешнего управления», то есть замены опального схиигумена на лояльного митрополиту священника и «провокаций». По словам Всеволода, монастырь строился на деньги жертвователей, и епархия в росте обители не помогала.

«Если начнется смена руководства, кто позаботится о подопечных? В том, что о них позаботится митрополит Кирилл, есть большие сомнения», — заявил журналист. Он утверждает, что церковные власти планируют лишить схиигумена священнического сана. После этого он больше не сможет причащать и исповедовать верующих, совершать ряд других таинств, но останется схимонахом.

То, что монастырь вышел из-под контроля, признали в Екатеринбургской епархии. Там заявили, что схиигумен самостоятельно отстранил от управления игуменью — «главное должностное духовное лицо в женском монастыре», которую назначили решением Священого Синода в 2005 году.

«Матушка Варвара, будучи послушницей, с первых дней созидала этот монастырь вместе с отцом Сергием и сестрами. На днях законная игуменья была фактически отстранена от управления монастырем отцом Сергием, являющимся духовником обители. В связи с этим священник Георгий Викторов был назначен в монастырь для совершения богослужений, чтобы не лишить насельниц и паломников канонической службы», — сообщили в пресс-службе. На вопросы, пустили ли протоиерея в обитель и как епархия собирается урегулировать конфликт, в пресс-службе не ответили.

Первое заседание епархиального церковного суда, который должен разобраться в поведении схиигумена, состоялось 15 июня. Сергий приехал в епархию, чтобы зачитать обращение. Позже аудиоверсия речи перед судом была опубликована в YouTube. В обращении Сергий заявил, что патриарх предал веру соблюдением норм Роспотребнадзора. После этого он покинул зал заседания. Следующее состоится 24 июня.

Сергия судят за то, что он ослушался митрополита Кирилла. После проклятий схимонаха в адрес Роспотребнадзора и санврачей архиепископ запретил ему проповедовать. Но игумен ослушался и записал новое обращение. Тогда епархиальные власти запретили ему служить. Это решение Сергий также отказался исполнять.