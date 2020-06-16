В мясном магазине «Халяль», принадлежащем ИП Максудов, власти не обнаружили дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря.
В мясном магазине «Халяль», принадлежащем ИП Максудов, власти не обнаружили дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря.
За это предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.
Как сообщает пресс-центр горадминистрации, очередная проверка по пресечению нарушений, связанных с соблюдением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), состоялась 16 июня.
Проверяющие от администрации совместно с представителями Роспотребнадзора по Новосибирской области и сотрудниками бердской прокуратуры посетили магазин мяса «Халяль» на Первомайской, 12, студию красоты «Twins Studio Berdsk», магазины «ЗооМир» и «Романтика» на улице Ленина.
— По итогам проверок в магазине мяса «Халяль», ИП Максудов Ш.С. выявлены следующие недостатки: отсутствуют дезинфицирующие средства; отсутствует журнал входного контроля (термометрии); отсутствует раздельный уборочный инвентарь, — перечисляется в пресс-релизе о мероприятии. — По данному факту составлено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.
Что касается трёх других предприятий потребительского рынка, то в них проверяющие выявили незначительные недостатки. Как то: в магазине «ЗооМир», ИП Лоскутникова Г.Г. в журнале уборок помещений отсутствует отметка о дезинфицирующих средствах; в магазине косметики «Романтика», ИП Морозова О.М. в журнале уборок помещений отсутствуют отметки об уборках каждые 2 часа. О составлении протоколов за указанные нарушения «санитарно-эпидемиологического благополучия населения» пресс-центр мэрии не сообщает.