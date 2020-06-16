В мясном магазине Бердска нашли &#171;коронавирусные&#187; нарушения
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В мясном магазине Бердска нашли &#171;коронавирусные&#187; нарушения

10:28:516/16/2020
0

<div></div>

В мясном магазине «Халяль», принадлежащем ИП Максудов, власти не обнаружили дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря.

За это предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановка работы на срок до 90 суток.

Как сообщает пресс-центр горадминистрации, очередная проверка по пресечению нарушений, связанных с соблюдением мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), состоялась 16 июня.

Проверяющие от администрации совместно с представителями Роспотребнадзора по Новосибирской области и сотрудниками бердской прокуратуры посетили магазин мяса «Халяль» на Первомайской, 12, студию красоты «Twins Studio Berdsk», магазины «ЗооМир» и «Романтика» на улице Ленина.

— По итогам проверок в магазине мяса «Халяль», ИП Максудов Ш.С. выявлены следующие недостатки: отсутствуют дезинфицирующие средства; отсутствует журнал входного контроля (термометрии); отсутствует раздельный уборочный инвентарь, — перечисляется в пресс-релизе о мероприятии. — По данному факту составлено уведомление о назначении времени и места составления протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Что касается трёх других предприятий потребительского рынка, то в них проверяющие выявили незначительные недостатки. Как то: в магазине «ЗооМир», ИП Лоскутникова Г.Г. в журнале уборок помещений отсутствует отметка о дезинфицирующих средствах; в магазине косметики «Романтика», ИП Морозова О.М. в журнале уборок помещений отсутствуют отметки об уборках каждые 2 часа. О составлении протоколов за указанные нарушения «санитарно-эпидемиологического благополучия населения» пресс-центр мэрии не сообщает.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВидео завывающей вьюги в Бердске попало в сеть. Плакала, бедняжка, весь день
    7:25:20 2/19/2021
    Видео завывающей вьюги в Бердске попало в сеть. Плакала, бедняжка, весь день
    Три дня особо хороши для высадки рассады огурцов в феврале 2021 года. Даты по лунному календарю
    7:12:57 2/19/2021
    Три дня особо хороши для высадки рассады огурцов в феврале 2021 года. Даты по лунному календарю
    Почему Путин не генерал, ответили в Кремле
    7:11:11 2/19/2021
    Почему Путин не генерал, ответили в Кремле
    Поставили прививки от коронавируса почти 45 тыс. жителей Новосибирской области на 19 февраля 2021
    6:59:34 2/19/2021
    Поставили прививки от коронавируса почти 45 тыс. жителей Новосибирской области на 19 февраля 2021
    Что нельзя делать 20 февраля на Могунщицу? Почему нельзя пить чай сегодня?
    6:50:48 2/19/2021
    Что нельзя делать 20 февраля на Могунщицу? Почему нельзя пить чай сегодня?
    Выплаты и пособия, о которых россияне не знают: На что каждый имеет право
    6:43:57 2/19/2021
    Выплаты и пособия, о которых россияне не знают: На что каждый имеет право
    Когда сеять перец на рассаду в 2021: очень и очень благоприятные дни 19, 20, 23, 26, 28 февраля по лунному календарю
    6:38:19 2/19/2021
    Когда сеять перец на рассаду в 2021: очень и очень благоприятные дни 19, 20, 23, 26, 28 февраля по лунному календарю
    108 тысяч рублей тратит в год россиянин на содержание автомобиля
    6:28:17 2/19/2021
    108 тысяч рублей тратит в год россиянин на содержание автомобиля
    К Дню защитника отечества в «Русском лото» праздничный розыгрыш 1377 тиража 28 февраля 2021 года: на кону 700 млн руб. и 23 автомобиля
    6:20:13 2/19/2021
    К Дню защитника отечества в «Русском лото» праздничный розыгрыш 1377 тиража 28 февраля 2021 года: на кону 700 млн руб. и 23 автомобиля
    Отменить послабления для российских банков готов ЦБ. С какого числа кончатся льготы?
    6:19:22 2/19/2021
    Отменить послабления для российских банков готов ЦБ. С какого числа кончатся льготы?