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18:16 17.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Мы будем отбирать для вас от 5 до 12 новостей, которые случились в нашем городе. И вы будете получать эту «картину дня» на свой электронный ящик вечером текущего дня. 

Подпишитесь на рассылку Важные новости за день в Бердске
Приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске»

Дорогие читатели, приглашаем вас подписаться на рассылку  «Важные новости за день в Бердске».
Мы будем отбирать для вас от 5 до 12 новостей, которые случились в нашем городе. И вы будете получать эту «картину дня» на свой электронный ящик вечером текущего дня.

Будем рады услышать ваши пожелания. Пока рассылка действует на базе самого сайта без привлечения сторонних сервисов. Возможно, в будущем мы улучшим ее визуально. Пока просим вас помочь нам развить рассылку. И, надеемся, для вас она будет экономить самый важный ресурс (и он не восполним! ) — время!

Мы любим вас и ценим каждую минуту, которую вы проводите на сайте www.kurer-sreda.ru

Подписаться на Рассылку «Важные новости за день в Бердске» можно по ссылке.

Если у вас есть вопросы по рассылке и пожелания, можете написать на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. Вам ответит главный редактор Галина Коморникова.

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От редакции

Спасибо, что вы нами! Вопросы можно задать на WhatsApp редакции - 8-953-878-90-10.

Аноним, 13 февраля 2020 12:58
Вот честно не понимаю, зачем нужны рассылки на п/я, если проще зайти на сайт и посмотреть?
Аноним, 26 мая 2020 20:13
а рассылки платные? Если платные, то тогда понятно-о!

рассылка бесплатная! - редакция

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