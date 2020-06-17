Анализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, Академгородке

Сдать анализ на коронавирус может любой человек по своему желанию, клиника «Санитас» предлагает эту услугу. В Искитиме и Академгородке. Сдали тест на короновирус 12456 человек; сдали анализ на антитела на коронавирусу 950 человек igG выявлено 97 человека igM выявлено 38 человек.