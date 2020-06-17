Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, ответил губернатор Травников

Могут открыться летние веранды ресторанов и кафе в ближайшее время в Новосибирской области. А вот торговые центры и спортзалы будут последними в очереди на снятие ограничений. Об этом вчера, 10 июня, заявил губернатор региона Андрей Травников. При этом, уже на следующей неделе станет ясно, откроются ли магазины с площадью более 800 квадратных метров. На очереди и веранды летних кафе и ресторанов.
— Мы в эпидемию вошли немного позже столичных регионов. И несколько позже выйдем. На старте мы говорили, что отстаем от столичных субъектов на месяц-полтора. Надеемся, что на выход из ограничений отставание будет меньше, — рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на пресс-конференции.
Если ситуация в регионе по коронавирусу останется стабильной, то к началу следующей недели некоторые ограничения будут сняты. Возможно, откроют и Новосибирский зоопарк, но без посещения павильонов.
Да
Даа!
Нет
Очень!
Нет
Конечно ДА!!!
Да.
Ждём
Жду
Очень
Не жду, все равно не планирую посещать в ближайшие пару месяцев
Родители должны сами заниматься своими детьми.
Жду когда откроется зоопарк
Да да да !!!!!
Больше фитнес
Естественно,с апреля без работы.Жду,когда закончится моразм.
Заждались
Очеень сильно
Да мы ждем тц откроете тц пожалуйста
Очень жду, т. к. сама работаю в ТЦ
Да, у меня заканчиваются любимые духи ОТ ZARA!
Конечно
ИКЕА!!!
Или всемогущий Путин напустил вирус на весь мир ради своей конституции?
Давно надо было открывать, хватит уже цирка