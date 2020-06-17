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Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?

14:55 17.06.2020 Фото: www.pexels.com/
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Люди, рожденные под этим знаком, независимые по своей природе, поэтому никто и ничто не заставит их отступить от избранного в жизни пути.

Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
Астрологи назвали мудрый знак зодиака, который невозможно обмануть

Астрологи назвали мудрый знак зодиака, который невозможно обмануть
Этот знак зодиака холодный по внешнему виду, поэтому никто не видит его доброе, горячее сердце, способное встать в любой момент на защиту справедливости. Но вы можете об этом узнать только по воле случая. А до тех пор, пока ничего не случается, представитель этого знака будет оставаться таким же холодным и неприступным.

Пребывая в постоянных поисках мудрости, этот знак зодиака всегда говорит то, что думает, и считает необходимым излагать только правду. Хотя правдолюбов всегда недолюбливали. Но для этого знака пусть лучше будет горькая правда, чем сладкая ложь – так считает самый мудрый знак зодиака по имени Водолей. А еще Водолеи всегда отличались своей объективностью и никогда не позволят эмоциям брать верх над здравым рассудком.

Итак, Водолей. Люди, рожденные под этим знаком, независимые по своей природе, поэтому никто и ничто не заставит их отступить от избранного в жизни пути. А при попытке заставить их отказаться от своего решения или ограничить их свободу, у Водолеев пробуждается одно желание: бежать куда подальше от тех, кто пытается ограничить их свободу.

Что значит независимость для Водолея? Это не просто их потребность, это их природа; это то, что приносит им счастье, дает мотивацию для полноценной жизни и развития. А тот холод, которым веет от Водолеев внешне – это всего лишь щит, за которым прячется доброе сердце. Оно не позволит отвернуться от своего друга, когда тот попал в беду и нуждается в поддержке.

Водолеи любят созерцать вокруг себя счастливых людей, они не переносят горьких слез ни стариков, ни малого ребенка. Для этого знака зодиака важно только одно: чтобы люди вокруг были счастливы, и чтобы всем было хорошо.

Тем, у кого есть друг Водолей, несказанно повезло: такой друг «всегда уступить готов место в шлюпке и круг», и при этом ничего не просит взамен. Его единственное условие – дать ему возможность наслаждаться своей независимостью и чувствовать себя свободным!

Люди, рожденные под знаком Водолея, стремятся совершить что-то полезное и важное на своем жизненном пути. Они умеют хорошо продуцировать свои мысли и чувства, что очень помогает особенно Водолеям, избравшим для себя стезю политиков, работников социальных служб и социологов. Среди Водолеев много прогрессивных мыслителей, вдохновителей других людей на рождение новых идей и теорий.

Водолей никогда не скроет от вас правду – пусть эта правда будет даже горькой. Этот знак зодиака честно и открыто выскажет все, что думает, а там уже каждый пусть делает выводы, какие считает нужными для себя.

А еще Водолеи – неисправимые романтики и мечтатели, а также непревзойденные интеллектуалы. Практически они разбираются во всех сферах жизни: где-то больше, где меньше. Но им первым в голову пришла идея рассказать о готовящейся экспедиции на Марс: они даже стоимость билета назвали в один конец: 250 миллионов долларов. Единственное, во что не верят Водолеи – так это в то, что на Марсе когда-нибудь будут яблони цвести. Такое возможно только на Земле. И с этой точки зрения Водолеи не сойдут никогда.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Вы Водолей?

Людмила Дубровина, 14 июня 2020 20:53
Да я водолей
И мое внутреннее чувство справедливости и чести очень часто не соответствует морали этого времени,что приводит к проблеме. Но как истинный водолей я справлюсь с трудностями. Любовь и труд всё перетрут.
Как мне это знакомо. Иногда кажется, что я с другой планеты., 16 июня 2020 05:32
НВР:
Да, 24 анваря
Аноним, 14 июня 2020 21:08
НВР:
Я лев
Аноним, 14 июня 2020 22:02
НВР:
Да, я водолей. С правдой жить гораздо проще, хоть и себе в убыток. Это просто правильно. Что касается оказание помощи, то а как иначе мы же люди.
Аноним, 15 июня 2020 00:27
НВР:
Да
Аноним, 15 июня 2020 00:36
Да
Аноним, 15 июня 2020 00:39
НВР:
Нет
Аноним, 15 июня 2020 00:40
НВР:нет, я близнецы. Подруга - водолей. Замечательная!
Аноним, 15 июня 2020 00:55
НВР:
Нет я стрелец
Аноним, 15 июня 2020 01:43
НВР:
Да!
Аноним, 15 июня 2020 02:02
НВР:
да чистая правда ,я счастлива ,что я водолей
Аноним, 15 июня 2020 02:02
НВР:
ДАаааааа!
Аноним, 15 июня 2020 02:16
НВР:
Водолей собственной персоной))) а я неправильный водолей какой-то) хочу чтоб меня кто-нибудь в охапку и унёс в свою берлогу,хотя по жизни одиночка
Но если ты очень красивая то да., 17 июня 2020 09:20
Я думаю это зависит от воспитания человека. Человек перестал думать и добиватся. Обращается к звездам , и ждет когда с неба упадет звезда. Ранее мы даже и не знали что погороскопу можно узнавать харктер человека. Как сказал великий учитель все народов для достижения цели надо " Учится ,учится и учится" В.И.Ленин.
Аноним, 15 июня 2020 02:23
Бред полнейший... Они новаторы, но мудростью точно не отличаются‍♀️
Аноним, 15 июня 2020 02:37
НВР:
Да,я водолей
Аноним, 15 июня 2020 02:45
Ок
Аноним, 15 июня 2020 02:46
Нет.
Аноним, 15 июня 2020 02:46
НВР:
Да, я водолей
Аноним, 15 июня 2020 02:49
НВР:
Мой муж водолей...был,его уже нет на белом свете...вот уже полгода,все написано о нем.Лучшего человека нет на свете.После него никто не нужен.
ирина, 15 июня 2020 02:50
Я по гороскопу весы. Мой друг водолей. Написано прямо про моего водолея. Он классный!
Аноним, 15 июня 2020 02:52
С детства понимала что я особенная, видела насквозь людей,раньше злило. Подросла, жизнь со многими сложностями сталкнула.стала мудрей))Радуюсь жизни, люблю людей разных)) все прекрасно и жизнь тоже.Горжусь что водолей ка, они лучшие правда людям ох как непросто с ними
Аноним, 15 июня 2020 11:04
"Горжусь что водолей ка, они лучшие"

Гордиться нужно своими Предками, Родом, своей общиной, соплеменниками, своим сильным духом, тем что не струсил и не сломался в тяжёлой жизненной ситуации, а не глупыми-выдуманными знаками, которые к тому же у каждого народа свои и противоположны друг другу! Вроде взрослый человек, а верите в деда Мороза?
Аноним, 15 июня 2020 03:15
НВР:
Да.
Аноним, 15 июня 2020 03:35
НВР:
Da
Аноним, 15 июня 2020 04:10
НВР ну да, Водолей.
Аноним, 15 июня 2020 04:13
НВР:
Да!!!!!
Аноним, 15 июня 2020 04:27
Да, я Водолей.
Дева, 15 июня 2020 04:28
Я считаю это про дев, так как знаю дев, то есть сам себя
Аноним, 15 июня 2020 04:58
Да.
Аноним, 15 июня 2020 05:06
НВР:
Да, спасибо!!!
Нина, я водолей,но мне очень т ияжело ,справится со своими эмоциями, враньё со всех сторон, помощь оказывала, а мне понадобилось, все сочувствуют, но и все! Водолей, должны были исчезнуть . с динозаврами или родится в каком то другом измерении!, 15 июня 2020 05:12
НВР:
Да
Аноним, 15 июня 2020 05:14
НВР:
нет.
Аноним, 15 июня 2020 05:18
НВР:да27январь 1951г/р.
Аноним, 15 июня 2020 05:36
НВР:
Да
Надежда, 15 июня 2020 06:10
Водолей- мыльный пузырь..
Аноним, 15 июня 2020 06:44
НВР:
Нет.
Рак
Аноним, 15 июня 2020 07:00
НВР:
Да, и свобода для меня превыше всего.
Аноним, 15 июня 2020 07:01
НВР:
Нет.Сын Водолей.
Аноним, 15 июня 2020 07:06
РРНВР:
Разумеется.
Аноним, 15 июня 2020 07:15
НВР:
Я водолей.Никто не сравнится с водолеями.Лучшие.
Аноним, 15 июня 2020 07:39
НВР:
Нет я телец
Аноним, 15 июня 2020 08:24
НВР:
Нет. Тяжёлый и капризный знак.
Фустер, 17 июня 2020 04:22
Себе на уме и очень своенравен, такой же как и скорпион
Аноним, 15 июня 2020 08:43
Ūdensvīra zīmē dzimušie ir ar nodevēja zīmi pierē.
Covid-19, 15 июня 2020 09:41
И какой знак?
Аноним, 15 июня 2020 09:01
НВР:
Разумеется
Аноним, 15 июня 2020 09:35
НВРда
Аноним, 15 июня 2020 09:54
НВР:да
Аноним, 15 июня 2020 10:08
НВР:
Да, и я,и сын - Водолеи.

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