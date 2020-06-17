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Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?

14:50 17.06.2020 Фото: pxhere.com
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Эксперты уже назвали самые неблагоприятные дни для метеочуствительных с 15 июня 2020 года. Узнай, в какие дни может ухудшится самочувствие.

Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?
Огромное количество людей, а с каждым годом их армия растет, плохо переносит период магнитных бурь

Практически каждый месяц метеочуствительные люди чувствуют на себе такое явление, как магнитная буря. Зная свою «зависимость» от солнечной активности, такие люди внимательно следят за графиком магнитных бурь ежемесячно. Эксперты уже назвали самые неблагоприятные дни для метеочуствительных с 15 июня 2020 года.

Огромное количество людей, а с каждым годом их армия растет, плохо переносит период магнитных бурь. у них резко ухудшается самочувствие, обостряются хронические заболевания, а головная боль и скачки артериального давления не дают спокойно жить. Чтобы заранее знать о приближении геомагнитных колебаний, на вторую половину июня 2020 года уже составлено расписание активности и неблагоприятных дней. Таблица и график помогут хорошо ориентироваться.

График неблагоприятных дней и геомагнитных колебаний

Эксперты предупреждали нас о том, что июнь будет относительно спокойным месяцем, в плане геомагнитных возмущений. Таких ситуаций будет всего две и то они уже прошли. Первая буря средней тяжести накрыла Землю в восьмой день июня, а вторая прошла девятого. Вот так сразу две геомагнитные вспышки мы пережили в первом месяце лета.

Самые неблагоприятные дни после 15 июня для метеочувствительных людей: Когда будет следующая магнитная буря?
Магнитные бури 2020. Назван самый опасный день июля | cheltv.ru

Стоит отметить, что эти две бури были несильными — всего 2,5 балла из пяти возможных. Больше магнитных бурь в июне ждать не стоит, но есть неблагоприятные дни, которые могут лишь незначительно выбить людей из колеи. Среди таких дней во второй половине месяца эксперты называли 20, 29 и 30 числа месяца.

Источник: Пронедра

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От редакции

Вы как-то готовитесь к магнитным бурям? Что помогает вам легче пережить солнечные колебания?

Нина, 15 июня 2020 20:01
НВР:
Помогает физический труд на свежем воздухе
Аноним, 16 июня 2020 01:00
НВР:
Да, я стараюсь исключать
физ.нагрузки,пересматриваю меню. А также при себе имею лекарства от давления, для сердца. Хочу заметить, что Google предоставляет подробную информацию по магнитным бурям. Спасибо Вам большое!
Аноним, 16 июня 2020 02:54
НВР:
Не,париться
Аноним, 16 июня 2020 06:35
НВР:
Не знаю даже
Аноним, 16 июня 2020 10:41
НВР:
На работе физически занимаюсь, но с12.06., пока, головные боли, и давление прекратились
Любовь, 16 июня 2020 12:10
Помогает посильная работа на даче и вообще стараюсь больше бывать на свежем воздухе, но бури все равно достают
Аноним, 16 июня 2020 12:17
НВР:
Ничего не помргает.
Аноним, 16 июня 2020 14:02
НВР:
Никак.мне65 не чувствую и считаю, что это выдумка!
Аноним, 16 июня 2020 14:36
НВР:
Меньше знаешь, крепче спишь
Аноним, 16 июня 2020 16:28
НВР:
Принимаю лекарсьвп
Аноним, 16 июня 2020 17:08
НВР:
Стараюсь не перегружать себя работой по дому.
Отдыхать на диване и смотреть добрые старые фильмы или...мультики.
Аноним, 16 июня 2020 17:43
Толково. Можно даже не заморачиваться с магнитными бурями :)
Аноним, 16 июня 2020 22:07
НВР:
Не пытаюсь быть героем в эти дни.
Аноним, 17 июня 2020 03:41
НВР:
Пью горячий чай, больше отдыхаю , стараюсь на свежем воздухе
Галина, 17 июня 2020 04:13
Пью таблетки от давления и головной боли побольше на воздухе
Люся, 17 июня 2020 04:47
У меня мигрень,и голова всегда дымит
Аноним, 17 июня 2020 07:34
НВР:меньше знаешь, тебе же спокойнее. Наш мозг-это компьютер. Что в него заложешь, то он тебе и выдаст. Не надо бояться этих бурь. Они уже пять миллиардлов лет существуют.
Аноним, 17 июня 2020 12:14
НВР:
Диван
Балсулу, 17 июня 2020 14:11
Я метеозависисый человек,в эти дни я физически не работаю,больше отдыхаю,пью зеленый чай,стараюсь есть овощные,лёгкие продукты.

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