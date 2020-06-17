Алкоголизм зависит от группы крови, такое открытие сделали ученые

Ученые подтвердили, что группа крови человека может влиять на пристрастие к алкоголю, об этом сообщает Nation News.
Больше всего горячительные напитки любят люди со второй группой крови. Такой вывод ученые Японии и Америки сделалаи, проанализировав данные ДНК нескольких добровольцев.
Пристрастие к алкоголю может быть вызвано, по их мнению, из-за особенности работы надпочечников.
«Человек, ощущая нехватку глюкозы в крови на подсознательном уровне пытается компенсировать ее, употребляя алкоголь» — отмечается в нескольких исследованиях.
4нет склонности
В(|||)Rh+
2-я, нет.
4
1
2 положительная, есть
вторая есть
ВТОРАЯ. СКЛОННОСТИ НЕТ!
2
3+ нет
4+
3
5 - из анунаков мы