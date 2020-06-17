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Алкоголизм зависит от группы крови, такое открытие сделали ученые

23:00 17.06.2020 Фото: pxhere.com
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«Человек, ощущая нехватку глюкозы в крови на подсознательном уровне пытается компенсировать ее, употребляя алкоголь» — отмечается в нескольких исследованиях.

Алкоголизм зависит от группы крови, такое открытие сделали ученые
Больше всего горячительные напитки любят люди со второй группой крови
Сюжет: Алкоголизм
Алкоголизм зависит от группы крови, такое открытие сделали ученые

Алкоголизм зависит от группы крови, такое открытие сделали ученые«Я уже алкаш или еще нет?» Можно ли поставить самому себе диагнозЕщё 65 новостей

Ученые подтвердили, что группа крови человека может влиять на пристрастие к алкоголю, об этом сообщает Nation News.

Больше всего горячительные напитки любят люди со второй группой крови. Такой вывод ученые Японии и Америки сделалаи, проанализировав данные  ДНК нескольких добровольцев.

Пристрастие к алкоголю может быть вызвано, по их мнению, из-за особенности работы надпочечников.

«Человек, ощущая нехватку глюкозы в крови на подсознательном уровне пытается компенсировать ее, употребляя алкоголь» — отмечается в нескольких исследованиях.

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От редакции

А какая группа крови у вас? Есть склонность к алкоголю?

Аноним, 16 июня 2020 13:05
НВР:
4нет склонности
Аноним, 16 июня 2020 13:09
НВР:
В(|||)Rh+
Аноним, 16 июня 2020 13:13
НВР:
2-я, нет.
Аноним, 16 июня 2020 13:19
Группа крови -1 Склонности нет
Аноним, 16 июня 2020 13:21
НВР:
4
Аноним, 16 июня 2020 13:24
НВР:
1
Аноним, 16 июня 2020 13:27
НВР:
2 положительная, есть
Аноним, 16 июня 2020 13:27
НВР:
вторая есть
Аноним, 16 июня 2020 13:28
НВР:
ВТОРАЯ. СКЛОННОСТИ НЕТ!
Аноним, 16 июня 2020 13:53
НВР:
2
Аноним, 16 июня 2020 14:03
НВР:
3+ нет
Аноним, 16 июня 2020 14:30
НВР:
4+
Аноним, 16 июня 2020 15:03
вроде ген отвечает, не? Выявлено, что у северных народов - коми, чукчей, эвенков, этого гена, ответственного за употребление спиртного, нет. Вот и спиваются поголовно от "огненной воды", а у иных людей этот ген присутствует и не даёт спиться.
Аноним, 16 июня 2020 17:37
Ещё водолеи склонны...
Аноним, 16 июня 2020 15:38
НВР:
3
Аноним, 16 июня 2020 17:34
НВР:
5 - из анунаков мы

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