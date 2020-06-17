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Продлят ли самоизоляцию: Что изменилось с 30 марта и что ждать после 30 июня 2020 в Новосибирске и Бердске

14:35 17.06.2020, Марина Волкова Фото: pixabay.com
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Мы провели анализ грандиозных изменений в жизни сибиряков с самого начала режима самоизоляции из-за коронавируса. Читайте по пунктам. Чек-лист.

Продлят ли самоизоляцию: Что изменилось с 30 марта и что ждать после 30 июня 2020 в Новосибирске и Бердске
Режим самоизоляции в регионе длится 77 дней
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Продлят ли самоизоляцию: Что изменилось с 30 марта и что ждать после 30 июня 2020 в Новосибирске и Бердске

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Сегодня — 15 июня. Режим самоизоляции из-за коронавируса продлен в Новосибирской области до 30 июня. Что изменилось в жизни сибиряков из-за COVID-19 и, чего ждать в ближайшие две недели, проанализировал «Курьер. Среда. Бердск».

Самоизоляция в цифрах

1. 31 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел режим самоизоляции из-за коронавируса в регионе

2. 4 апреля режим самоизоляции продлен до 30 апреля
3. Храмы, рынки и кладбища закрылись с 18 апреля
4. 30 апреля введен масочный режим. В этот же день самоизоляция продлена до 12 мая
5. 11 мая глава региона продлил режим самоизоляции до 30 июня
6. С 12 мая открылись кладбища и рынки, но не в Новосибирске
7. Итого мы живем в режиме самоизоляции 77 дней

Сколько человек болеют COVID-19

1. 7 905 466 человек в мире уже заражены коронавирусом

2. 537 210 человек в России уже заражены коронавирусом
3. 4 497 человек в Новосибирской области заражены коронавирусом
4. 96 человек в Бердске заражены коронавирусом
5. 428 000 смертей в мире от коронавируса
6. 7 091 смертей в России от коронавируса
7. 60 смертей в Новосибирской области от коронавируса
8. 2 смерти в Бердске от коронавируса


Как менялась жизнь в Новосибирской области с 31 марта

1. С 31 марта в регионе закрылись все непродовольственные магазины, рестораны, общепиты, музеи и кинотеатры
2. На улицу стало можно выходить только ради похода в магазин, при выгуле животного, но вблизи 100 метров от дома, из-за обращения за неотложной помощь, в случае похода на работу
3. Введен режим социальной дистанции
4. Работать можно только СМИ, чиновникам, работникам непрерывного производства
5. Детские сады закрылись. Но появились дежурные группы. Ребенка можно отправить в сад только со справкой о работе обоих родителей
6. Все учебные заведения перешли на дистанционное обучение
7. 70% сотрудников перешли на удаленную работу

Самоизоляция в жизни

Работающие

1. Многий бизнес перешел на удаленную работу, но большая часть предприятий продолжала работу в офисах
2. Маски исчезли из аптек. А купить их в Бердске можно было только в единицах магазинов и по высокой цене
3. Работающие жители региона вооружились справками с работы, чтобы их не оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
4. Электронные пропуска так и не ввели в Новосибирской области
5. По факту в регионе за нарушение режима самоизоляции оштрафовано не так много людей, как предполагалось
6. Для всех уволенных после 1 марта ввели пособие по безработице в размере 12 130 рублей до сентября 2020 года

7. Всем детям уволенных после 1 марта выплатят по 3 000 рублей до сентября 2020 года


Ученики

1. Выпускники школ писали обращения к губернатору Андрею Травникову с просьбой разрешить последние звонки и выпускные вечера. Однако чуда не произошло
2. 25 мая для российских выпускников прозвенел последний звонок в режиме онлайн
3. 11 июня премьер-министр Михаил Мишустин разрешил выпускникам 9-х и 11-х классов получить аттестаты без сдачи экзаменов.

Семьи

1. Семьи с детьми с 0 до 3 лет получили выплаты на малышей в течение трех месяцев по 5000 рублей

2. Семьи с детьми от 3 до 7 лет получили выплату в среднем по 5 500 рублей с начала 2020 года. Пособие начислят до полных 8 лет ребенка
3. Семьи с детьми от 3 до 16 лет получили единовременную выплату в 10 000 рублей
4. Удвоен размер минимального пособия на детей до 1,5 лет до 6 000 рублей

Бизнес, который вошел в список пострадавших отраслей

1. Мораторий на банкротство
2. Мораторий на проверку бизнеса
3. Кредитные каникулы
4. Беспроцентные кредиты на зарплату

5. Снижение страховых взносов
6. Налоговые каникулы
7. Отсрочка арендных платежей
8. Невозвратные кредиты
9. Продление лицензий
10. Поддержка системообразующих предприятий


Чего ждать?

До конца объявленного режима самоизоляции остается ровно две недели — 14 дней. Уже на следующей неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступит с обращением к жителям региона. Что нас ждет?

1. Уже открыты непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью менее 400 квадратных метров
2. Разрешен спорт на улице
3. Разрешены совместные прогулки с членами семьи, но не большими группами
4. В ближайшее время планируется открытие уличных веранд кафе и ресторанов
5. Возможно открытие магазинов площадью более 800 квадратных метров
6. Открытие огромных торговых центров планируется в последнюю очередь
7. Запускается продажа электронных билетов в зоопарк

Анализируя опыт других регионов и Москвы, где больше всего жертв COVID-19, можно предположить, что общий режим самоизоляции продлится в Новосибирской области еще на один месяц. Ожидается, что к августу регион постепенно начнет входить в привычный образ жизни.


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От редакции

Как проходит ваша самоизоляция?

Аноним, 16 июня 2020 22:17
Странно, Дробинская отрапортавала, что в Бердске нет умерших от короны, а вы пишите - 2человека от короновируса... Вы уж как то договаривайтесь!
Аноним, 17 июня 2020 09:21
Вам если в сми напишут что несколько человек умерло от поноса тоже поверите?
Аноним, 17 июня 2020 09:23
НВР:
Отлично!!Меньше опасных на дорогах,трубку сразу снимаеют не отмажутся что были заняты и т.д.В магазине можно спокойно походить.
Аноним, 17 июня 2020 13:31
Редакция скромно умолчала о постановлении № 88 от 28.05.2020г. в пункте № 6 которого
содержится запрет на получение услуг, а именно: "не допускать в помещение, на иную территорию осуществления деятельности, в транспортное средство граждан, не соблюдающих масочный режим, при нарушении масочного режима гражданином прекращать его обслуживание (отказывать в обслуживании)".
Этот пункт отменяет действие 2-х статей конституции и 4-х федеральных законов. "Правоохранительные" органы скромно молчат потому, что у них: льготы и пенсия 30000 в 50 лет.

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