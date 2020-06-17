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Изъяли у пьющей матери и поместили в реанимацию с истощением и диабетом 7-летнюю девочку из Искитима

14:50 17.06.2020, Алина Бурова Фото: Читателей
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Девочка у нас. Сейчас она в реанимации. Ребенка обследовали, наблюдаем, — подтвердил главный врач Искитима Алексей Кайгородов.

Изъяли у пьющей матери и поместили в реанимацию с истощением и диабетом 7 летнюю девочку из Искитима
Изъяли 7-летнюю девочку из пьющей семьи в Искитиме

Изъяли у гулящей матери в истощении и плохом состоянии здоровья девочку 7 лет из Искитима. Ребенок попал в реанимацию. Напомним, устраивающую пьянки и приводящую мужиков мать на глазах 7-летней дочери проверяет опека и полиция в Искитиме. Главный врач Искитима Алексей Кайгородов подтвердил то, что девочка помещена к ним в больницу.

— Да, девочка прошла у нас обследование. Сейчас она в реанимации. У нее есть дефицит веса и диабет, но крайней степени истощения нет, — рассказал Алексей Алексеевич 16 июня.

Подтвердил изъятие девочки и сосед неблагополучной семьи.

— Да девочку изъяли, она находится в реанимации с диагнозом сахарный диабет. Это произошло 15 июня днём. Органы опеки сказали, что девочку будут забирать у матери, так как условия просто невыносимые для жизни, — рассказал сайту «Курьер. Среда. Бердск» один из соседей неблагополучной семьи 16 июня.

В отделе опеки, «Курьер. Среда. Бердск» сказали, что комментировать ситуацию будут только через официальный запрос. Запрос направляем, ждём ответ.

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От редакции

Правильно сделали?

Аноним, 16 июня 2020 17:11
НВР:
надо было раньше это сделать,жаль ребёнка.....Но кто знает что будет дальше,коль мать ведет такой образ жизни.
Аноним, 16 июня 2020 20:51
Очень жалко ребенка, но что сделать, если у нас такая полиция, пишешь,пишешь заявления, говоришь,а все бестолку, написали мы заявление по-поводу такой же семейки, прошло 3 месяца, до сих пор нет оповещения от полиции.
Галина Коморникова, 16 июня 2020 21:54
так, может, вы расскажете нам об этой семейке? напишите свой номер на bkurer@mail.ru
Аноним, 16 июня 2020 22:31
Я расскажу вам об этой семейке и напишу номер на bkurer@mail.ru

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