17.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Как проголосовать по поправкам в Конституцию в Бердске? Читайте инструкцию

14:55 17.06.2020 Фото: pixabay.com
8 1

Ознакомиться с полным текстом поправок в Конституцию России можно на сайте конституция2020.рф. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан России.

Как проголосовать по поправкам в Конституцию в Бердске? Читайте инструкцию
принять участие в общероссийском голосовании также можно непосредственно в день его проведения (1 июля)

Участковые избирательные комиссии региона с 16 июня начали принимать заявления от граждан о голосовании по месту нахождения и вне помещения для голосования («на дому»). Такие способы направлены на создание максимально комфортных и безопасных условий проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Как рассказали в Избирательной комиссии Новосибирской области, механизм голосования граждан по месту нахождения называется «Мобильный избиратель». Для голосования по месту нахождения гражданину необходимо с 16 по 21 июня прийти на удобный избирательный участок и подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию. Также до 21 июня заявления принимаются в территориальных комиссиях, МФЦ и в электронном виде – через портал Госуслуг.

Кроме этого, с 16 июня участковые избирательные комиссии принимают заявления на голосование вне помещения для голосования («на дому»), которое будет проходить с 25 июня до 1 июля включительно. Чтобы обеспечить бесконтактное голосование, у члена комиссии будет индивидуальный пакет для каждого избирателя с бюллетенем, заявлением о голосовании на дому, ручкой, перчатками и одноразовой маской. Рассматривается возможность проведения голосования вне помещения, в том числе, и на придомовых территориях в случаях, если избиратели могут выйти и проголосовать.

Напомним, что принять участие в общероссийском голосовании также можно непосредственно в день его проведения (1 июля) в избирательном участке по месту прописки и до дня голосования (с 25 июня до 1 июля включительно).

Ознакомиться с полным текстом поправок в Конституцию России можно на сайте конституция2020.рф. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан России, принявших участие в общероссийском голосовании.

Источник: nso.ru

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Проголосуете?

Надо проголосовать, 17 июня 2020 09:39
Проголосую "за", и всех к тому же призываю. Наш Президент обладает опытом, знаниями, личными качествами, необходимыми для этой работы. Пусть работает и дальше, пока сам этого хочет. Живем все тихо, спокойно. А то придет к власти какой-нибудь...не дай бог, типа Мэра столицы...и будем умываться кровавыми слезами и плакать...как же хорошо мы жили при Путине!
( У нас всегда так - Что имеем, не храним, а потерявши - плачем).
Аноним, 17 июня 2020 10:11
Не должно быть такого: ...пока сам этого хочет. Поэтому только игнор!
Аноним, 17 июня 2020 10:16
Вы уже проголосовали в 2018 году за. Получите распешитесь -ПФР,Налоги,пандемия. Чего еще ожидать.Каннибализм или миграция?
Аноним, 17 июня 2020 10:37
пандемия
и в этом Путин виноват?
Аноним, 17 июня 2020 10:00
А чем плохо отсутствие сроков ограничения вообще?
Этакая истинная демократия.
Или этого как раз и не хотят?
Аноним, 17 июня 2020 10:24
смысл участвовать в фарсе "голосования" уже де факто принятой новой версии конституции?
Непринятая Конституция РФ уже продается в магазинах..  Версия с поправками получилась ровно в два раза толще и стоит чуть дороже — 30 рублей вместо 20. Тираж в 100 тысяч экземпляров был отпечатан ещё 20 марта (!!!), на второй рабочий день после утверждения поправок Конституционным Судом (это произошло 16 марта, в субботу). https://news.rambler.ru/other/44340084/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink Более того : В ГосДуме заявили, что поправки в Конституцию заработали без голосования..
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zhizn-tak-rasporyadilas-v-gosdume-zayavili-chto-popravki-v-konstituciyu-zarabotali-bez-golosovaniya-1029265428
ну и нафига идти ? и без вас все "демократично" решили..)
Аноним, 17 июня 2020 10:49
Даже не собираюсь на это голосование идти, противно! Власти себя показали со всех "хороших сторон"
Аноним, 17 июня 2020 11:34
"проголосовали в 2018 году за. Получите распешитесь -ПФР,Налоги,пандемия. Чего еще ожидать.Каннибализм или миграция?"
Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию. С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек — военком. Он собрал всех тунеядцев, дураков и калек в районе, даже глухих определил в погранотряд «Альпийские тетерева». Столько лет уже прошло, а они ещё где-то чудят! (шутка)

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умерли 194 человека за последние сутки от COVID-19 в России. Всего 7 478 жертв
15:35 17-06-2020
Умерли 194 человека за последние сутки от COVID-19 в России. Всего 7 478 жертв
Записала видео обращение из-за массового заражения коронавирусом соцработников и медиков глава Болотнинского района
15:30 17-06-2020
Записала видео обращение из-за массового заражения коронавирусом соцработников и медиков глава Болотнинского района
Чтобы дети не нюхали газ из зажигалок: депутаты примут закон
15:30 17-06-2020
Чтобы дети не нюхали газ из зажигалок: депутаты примут закон
Вонзала нож в горло до перелома рукоятки за уведенных парней сопернице 20-летняя жительница Сузуна
15:05 17-06-2020
Вонзала нож в горло до перелома рукоятки за уведенных парней сопернице 20-летняя жительница Сузуна
Уголовное дело за халатность заведено на сотрудника Ростехнадзора за разлив 21 тыс. тонн нефтепродуктов в Норильске 1
15:00 17-06-2020
Уголовное дело за халатность заведено на сотрудника Ростехнадзора за разлив 21 тыс. тонн нефтепродуктов в Норильске
БердскАдреса и телефоны компаний и организаций в Бердске
15:00 17-06-2020
Адреса и телефоны компаний и организаций в Бердске
Как проголосовать по поправкам в Конституцию в Бердске? Читайте инструкцию 8
14:55 17-06-2020
Как проголосовать по поправкам в Конституцию в Бердске? Читайте инструкцию
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 187
14:55 17-06-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
Антиковидный рекорд: 7 843 новых зараженных выявлено за сутки в России на 17 июня 1
14:54 17-06-2020
Антиковидный рекорд: 7 843 новых зараженных выявлено за сутки в России на 17 июня
БердскИзъяли у пьющей матери и поместили в реанимацию с истощением и диабетом 7-летнюю девочку из Искитима 4
14:50 17-06-2020
Изъяли у пьющей матери и поместили в реанимацию с истощением и диабетом 7-летнюю девочку из Искитима