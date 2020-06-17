Как проголосовать по поправкам в Конституцию в Бердске? Читайте инструкцию

Ознакомиться с полным текстом поправок в Конституцию России можно на сайте конституция2020.рф. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан России.

принять участие в общероссийском голосовании также можно непосредственно в день его проведения (1 июля)

Участковые избирательные комиссии региона с 16 июня начали принимать заявления от граждан о голосовании по месту нахождения и вне помещения для голосования («на дому»). Такие способы направлены на создание максимально комфортных и безопасных условий проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Как рассказали в Избирательной комиссии Новосибирской области, механизм голосования граждан по месту нахождения называется «Мобильный избиратель». Для голосования по месту нахождения гражданину необходимо с 16 по 21 июня прийти на удобный избирательный участок и подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию. Также до 21 июня заявления принимаются в территориальных комиссиях, МФЦ и в электронном виде – через портал Госуслуг.

Кроме этого, с 16 июня участковые избирательные комиссии принимают заявления на голосование вне помещения для голосования («на дому»), которое будет проходить с 25 июня до 1 июля включительно. Чтобы обеспечить бесконтактное голосование, у члена комиссии будет индивидуальный пакет для каждого избирателя с бюллетенем, заявлением о голосовании на дому, ручкой, перчатками и одноразовой маской. Рассматривается возможность проведения голосования вне помещения, в том числе, и на придомовых территориях в случаях, если избиратели могут выйти и проголосовать.

Напомним, что принять участие в общероссийском голосовании также можно непосредственно в день его проведения (1 июля) в избирательном участке по месту прописки и до дня голосования (с 25 июня до 1 июля включительно).

Ознакомиться с полным текстом поправок в Конституцию России можно на сайте конституция2020.рф. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан России, принявших участие в общероссийском голосовании.

Источник: nso.ru