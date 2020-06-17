Как проголосовать по поправкам в Конституцию в Бердске? Читайте инструкцию

Участковые избирательные комиссии региона с 16 июня начали принимать заявления от граждан о голосовании по месту нахождения и вне помещения для голосования («на дому»). Такие способы направлены на создание максимально комфортных и безопасных условий проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Как рассказали в Избирательной комиссии Новосибирской области, механизм голосования граждан по месту нахождения называется «Мобильный избиратель». Для голосования по месту нахождения гражданину необходимо с 16 по 21 июня прийти на удобный избирательный участок и подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию. Также до 21 июня заявления принимаются в территориальных комиссиях, МФЦ и в электронном виде – через портал Госуслуг.
Кроме этого, с 16 июня участковые избирательные комиссии принимают заявления на голосование вне помещения для голосования («на дому»), которое будет проходить с 25 июня до 1 июля включительно. Чтобы обеспечить бесконтактное голосование, у члена комиссии будет индивидуальный пакет для каждого избирателя с бюллетенем, заявлением о голосовании на дому, ручкой, перчатками и одноразовой маской. Рассматривается возможность проведения голосования вне помещения, в том числе, и на придомовых территориях в случаях, если избиратели могут выйти и проголосовать.
Напомним, что принять участие в общероссийском голосовании также можно непосредственно в день его проведения (1 июля) в избирательном участке по месту прописки и до дня голосования (с 25 июня до 1 июля включительно).
Ознакомиться с полным текстом поправок в Конституцию России можно на сайте конституция2020.рф. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если за них проголосуют более половины граждан России, принявших участие в общероссийском голосовании.
Источник: nso.ru
( У нас всегда так - Что имеем, не храним, а потерявши - плачем).
и в этом Путин виноват?
Этакая истинная демократия.
Или этого как раз и не хотят?
Непринятая Конституция РФ уже продается в магазинах.. Версия с поправками получилась ровно в два раза толще и стоит чуть дороже — 30 рублей вместо 20. Тираж в 100 тысяч экземпляров был отпечатан ещё 20 марта (!!!), на второй рабочий день после утверждения поправок Конституционным Судом (это произошло 16 марта, в субботу). https://news.rambler.ru/other/44340084/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink Более того : В ГосДуме заявили, что поправки в Конституцию заработали без голосования..
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/zhizn-tak-rasporyadilas-v-gosdume-zayavili-chto-popravki-v-konstituciyu-zarabotali-bez-golosovaniya-1029265428
ну и нафига идти ? и без вас все "демократично" решили..)
Сложный был год: налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию. С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек — военком. Он собрал всех тунеядцев, дураков и калек в районе, даже глухих определил в погранотряд «Альпийские тетерева». Столько лет уже прошло, а они ещё где-то чудят! (шутка)