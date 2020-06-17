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Почему женский алкоголизм опаснее мужского и кто в этом виноват

10:53 17.06.2020 Фото: Pixabay
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Наркологи давно заметили, что для женщин алкоголь опаснее, чем для мужчин. Зависимость у них формируется быстрее, а вылечить женский алкоголизм на порядок сложнее, чем мужской.

Почему женский алкоголизм опаснее мужского и кто в этом виноват
Женщина получает больше удовольствия от употребления спиртного
Сюжет: Алкоголизм
Почему женский алкоголизм опаснее мужского и кто в этом виноват

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Исследование ученых из Университета Иллинойса показало, что виноват в этом эстроген (главный женский гормон). Высокий уровень гормона женственности делает прием спиртного более приятным. И чем выше уровень этого гормона, тем большую осторожность должна соблюдать женщина при приеме спиртного.

Исследователи провели посмертный анализ образцов тканей мозга самок мышей в двух фазах репродуктивного цикла: с высоким и низким уровнем эстрогена. Затем они активировали рецепторы эстрогена и отслеживали реакцию дофаминовых нейронов на алкоголь. Оказалось, что при высоком уровне эстрогена в тканях реакция протекала острее, то есть при жизни такая мышка получала большее удовольствие от употребления спиртного.

Ученые считают, что результаты исследования актуальны и для женщин.

Источник: АиФ

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