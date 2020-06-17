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Бесплатные обеды для школьников и пособие до трех лет 14 000 рублей в месяц предлагает ввести семья Черкас из Бердска

10:30 17.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елена Белоусова
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Они воспитывают 10-летнего и 2-летнего сыновей. Хотели еще родить девочку. Но помешал коронавирус. Глава семьи — единственный добытчик в семье. Бердчане взяли ипотеку на 30 лет.

Бесплатные обеды для школьников и пособие до трех лет 14 000 рублей в месяц предлагает ввести семья Черкас из Бердска
Ольга и Максим Черкас 13 лет вместе
Сюжет: Семья XXI века
Бесплатные обеды для школьников и пособие до трех лет 14 000 рублей в месяц предлагает ввести семья Черкас из Бердска

Бесплатные обеды для школьников и пособие до трех лет 14 000 рублей в месяц предлагает ввести семья Черкас из Бердска

33-летняя Ольга и 34-летний Максим Черкас вместе 13 лет.
Мы встретились 15 июня в парке возле дуба верности. Именно верность — краеугольный камень семьи- героев новой рубрики «Курьер.Среда.Бердск» «Семья XXI века».

Жители Бердска воспитывают 10-летнего и 2-летнего сыновей. Хотели еще родить девочку. Но помешал коронавирус. Глава семьи — единственный добытчик в семье. Семья выплачивает ипотеку.

— У нас два сына, и нам очень хотелось дочку. Но… чтобы повысить рождаемость, нужна поддержка государства. Хотя бы процент ипотеки был бы пониже. 2-3% всех устроил бы. Государство бы осталось не внакладе и это реально бы помогло. Мы выплачиваем 10% — половину зарплаты. Выплатим за 30 лет за двухкомнатную квартиру в два раза больше взятой суммы. На эти деньги могли бы купить две квартиры, — считает Максим Черкас.
 
Семья Черкас получили 10 000 рублей от Путина и устроили праздник 1 июня, купили сладостей и старшему сыну самокат за 6000 рублей.

— В школе должны быть бесплатные обеды для всех школьников. Детские пособия я получала до 1,5 лет 14 000 рублей в месяц, было бы хорошо, если бы такую сумму платили до трех лет. И увеличили ежемесячное пособие на детей постарше. На 350 рублей, что можно купить? Хватит на йогурт на два дня и булку хлеба. Смешная помощь. Хотя бы 1000 рублей в месяц платили детям до 16 лет. Государство не маленькое. Почему-то простым людям не хотят помогать, — продолжает Ольга Черкас.
 
Мы уважаем друг друга и стараемся не придавать особого значения мелочам

Муж работает оператором на заводе «Кока-кола». В планах, чтобы мама нашла работу. Сына устроили в частный детский сад за 10 000 рублей. Сад муниципальный обещают только после 2 лет.
 

— Роль папы в семье не зависит от того, сколько он зарабатывает. Даже если он сутками пропадает на работе и получает за это хорошие деньги, он должен находить время для общения с детьми. У меня растут два сына, и чтобы они выросли настоящими мужчинами, воспитывать их должен отец. На жене вся работа по дому. Хотя я могу картошку пожарить и пропылесосить. Я делаю все, что и жена, кроме, конечно, кормления грудью. Я бы хотел быть по максимуму вовлеченным в развитие, в становление детей, чтобы не пропустить ни дня, пока он растет и развивается, я буду делать все, что смогу, — признался глава семьи.

В 2020 году супруги отметят кружевную свадьбу. Секрет крепкого брака семьи Черкас — в уступчивости.
— Когда каждый стоит на своем, от этого все проблемы. Нужно следить за своим поведением. Бывает, что мы проявляем больше уважения к незнакомцам, чем к близким. Мы уважаем друг друга и стараемся не придавать особого значения мелочам, поэтому проживем до свадьбы золотой, — уверен Максим.
 
— Женщины хотят быть любимыми и обожаемыми. А мужчины хотят чувствовать уважение… Даже больше, чем любовь. Когда муж приходит домой уставший, я всегда улыбнусь, покормлю вкусным ужином, — добавляет супруга.

 

Бесплатные обеды для школьников и пособие до трех лет 14 000 рублей в месяц предлагает ввести семья Черкас из Бердска
Семья Черкас планировали родить дочку

 
Автор видео Елена Белоусова


 

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От редакции

Каким должно быть пособие для детей до трех лет и до 16 лет?

Аноним, 17 июня 2020 10:46
Да пусть хоть ещё пятерых рожают, но рассчитывают на себя, а не на государство! Кто то вкалывает всю жизнь и налоги платит, а кто-то рожает и живёт на пособия. А ипотека на 30лет не у них одних, так что надо на себя рассчитывать, а маме ещё бы и стоило призадуматься о своей будущей пенсии. Или дети потом содержать будут?

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