Кому противопоказана окрошка, предупредил диетолог

Окрошка — традиционное блюдо для нашей полосы. Это русская кухня, хотя во многих европейских странах, в жарких странах это блюдо применяется, но там-то как раз больше на кефире

По словам эксперта, блюдо на кисломолочной основе оказывает менее вредное воздействие на желудок.

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН, диетолог Ольга Григорьян заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва», что людям с заболеваниями ЖКТ противопоказана окрошка на квасе. Она добавила, что иные ингредиенты тоже можно убрать в случае их личной непереносимости.

«Окрошка — традиционное блюдо для нашей полосы. Это русская кухня, хотя во многих европейских странах, в жарких странах это блюдо применяется, но там-то как раз больше на кефире. На квасе — это чисто русская история, это тоже полезно тем, кому не противопоказано. Продукты нужно готовить непосредственно перед употреблением, все ингредиенты должны быть свежими, и тогда это будет безопасно. Конечно, если у людей открытая язва желудка или есть аллергическая реакция на какие-либо компоненты, то здесь могут быть какие-то осложнения в плане здоровья. Не очень окрошка подходит людям с обострениями панкреатита, при желчнокаменной болезни. Здесь, конечно, нужно оценивать риски. Я думаю, люди, которые страдают всеми этими хроническими заболеваниями, они сами знают, что они эти продукты плохо переносят. Тогда уже можно делать, если очень хочется какого-нибудь лёгкого летнего такого продукта, то тогда уже, конечно лучше на кефире — меньше будет брожения и осложнений, чем на квасе. Если есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, то лучше редиску тоже не класть».

Григорьян пояснила, что кефир можно заменить на любой другой кисломолочный продукт. Все они позитивно влияют на организм в летнее время года.

«Все молочнокислые продукты в жару очень полезны. Они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке, что, в общем-то, многим нужно, потому что гипоацидные гастриты, то есть заболевания желудка с пониженной секрецией соляной кислоты, желудочного сока, встречаются довольно часто. Если у людей есть потребность в кислых напитках, то все эти ингредиенты — айран — всё это походит».

Окрошка — холодный суп, представленный в национальной русской кухне. В её состав входят мелко нарезанные виды мяса, овощей и солений. Окрошку заправляют квасом, сметаной или кефиром.