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О научном прорыве в лечении коронавируса заявила ВОЗ

09:49 17.06.2020 Фото: pixabay.com
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Противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, — на 20%.

О научном прорыве в лечении коронавируса заявила ВОЗ
В России для лечения COVID-19 ранее был одобрен препарат «Авифавир» на базе «Фавипиравира»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «научным прорывом» результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.

Как показало проведенное в Оксфорде исследование, противовоспалительный препарат дексаметазон снижает риск смерти пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди больных, получающих кислород, — на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов (437 рублей — прим. ред.). Британское правительство во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19.

«Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходима кислородное лечение или искусственная вентиляция легких «, — приводит организация заявление гендиректора.

Гебрейесус назвал результаты испытаний «отличной новостью».

В ВОЗ сообщили, что Великобритания предоставила организации предварительные результаты исследования. «Мы с нетерпением ждем полного анализа данных в ближайшие дни», — добавили в организации.

В России для лечения COVID-19 ранее был одобрен препарат «Авифавир» на базе «Фавипиравира». Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях. В мае лекарство было зарегистрировано Минздравом. Пока его нельзя купить в аптеке, оно доступно только пациентам стационаров и применяется под наблюдением врача.

Источник: РИА Новости

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