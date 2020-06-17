Пьяный таксист сбил идущих за аттестатами 4 подростков в селе Иглино Башкирии. Одна девочка 15 лет погибла на месте

Мужчина пытался скрыться, однако был задержан очевидцем. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Автоледи потеряла управление и наехала на пешехода

Иглинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, днем 16.06.2020 находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый двигался по проезжей части ул. Ворошилова с. Иглино в направлении с. Алаторка. В ходе движения водитель, в нарушение правил дорожного движения, допустил съезд на правую обочину дороги, где наехал на четырех подростков. После содеянного мужчина пытался скрыться, однако был задержан очевидцем.

В результате наезда 15-летняя девочка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления республики.

Источник: surb.sledcom.ru