17.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Авто / Общество

Осторожно, мошенники! Новая схема обмана при продаже автомобиля

14:47 17.06.2020 Фото: Pixnio
3 1

Новую схему обмана при продаже подержанных автомобилей придумали мошенники. Узнайте — в какой ситуации нужно быть более внимательным.

Осторожно, мошенники! Новая схема обмана при продаже автомобиля
Вашу машину может забрать законный владелец

Злоумышленники берут в аренду автомобиль с пробегом, после чего подделывают доверенность и создают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС). После этого автомобиль выставляют на продажу по привлекательной цене. Жертвами мошенников становятся невнимательные покупатели, которые не придают значения дубликату ПТС.

Подобный случай произошел в Московской области. Мужчина решил приобрести Mercedes E-Class с пробегом. После сделки он поставил машину на учет в ГИБДД. Однако через некоторое время выяснилось, что машину ищет законный владелец, который также стал жертвой мошенников. Автомобиль был сдан в аренду для работы в элитном такси. Покупателю был вынужден вернуть автомобиль владельцу. При этом вернуть денежные ему уже не удастся.

Источник: zelv

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас были проблемы с покупкой или продажей автомобиля?

Аноним, 17 июня 2020 10:01
"создают дубликат паспорта транспортного средства"
Это как?
Вообще то дубликат в ГИБДД может получить только владелец лично (либо по нотариальной доверенности).
Схема непонятна, новость ни о чем.
назарик, 17 июня 2020 10:34
подделывают доверенность и создают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС) читайте внимательнее
Аноним, 17 июня 2020 10:38
подделывают нотариальную доверенность???
Ну тогда и ПТС можно подделать, и паспорт - чего уж мелочиться то

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умерли 194 человека за последние сутки от COVID-19 в России. Всего 7 478 жертв
15:35 17-06-2020
Умерли 194 человека за последние сутки от COVID-19 в России. Всего 7 478 жертв
Записала видео обращение из-за массового заражения коронавирусом соцработников и медиков глава Болотнинского района
15:30 17-06-2020
Записала видео обращение из-за массового заражения коронавирусом соцработников и медиков глава Болотнинского района
Чтобы дети не нюхали газ из зажигалок: депутаты примут закон
15:30 17-06-2020
Чтобы дети не нюхали газ из зажигалок: депутаты примут закон
Вонзала нож в горло до перелома рукоятки за уведенных парней сопернице 20-летняя жительница Сузуна
15:05 17-06-2020
Вонзала нож в горло до перелома рукоятки за уведенных парней сопернице 20-летняя жительница Сузуна
Уголовное дело за халатность заведено на сотрудника Ростехнадзора за разлив 21 тыс. тонн нефтепродуктов в Норильске 1
15:00 17-06-2020
Уголовное дело за халатность заведено на сотрудника Ростехнадзора за разлив 21 тыс. тонн нефтепродуктов в Норильске
БердскАдреса и телефоны компаний и организаций в Бердске
15:00 17-06-2020
Адреса и телефоны компаний и организаций в Бердске
Как проголосовать по поправкам в Конституцию в Бердске? Читайте инструкцию 8
14:55 17-06-2020
Как проголосовать по поправкам в Конституцию в Бердске? Читайте инструкцию
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 187
14:55 17-06-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
Антиковидный рекорд: 7 843 новых зараженных выявлено за сутки в России на 17 июня 1
14:54 17-06-2020
Антиковидный рекорд: 7 843 новых зараженных выявлено за сутки в России на 17 июня
БердскИзъяли у пьющей матери и поместили в реанимацию с истощением и диабетом 7-летнюю девочку из Искитима 4
14:50 17-06-2020
Изъяли у пьющей матери и поместили в реанимацию с истощением и диабетом 7-летнюю девочку из Искитима