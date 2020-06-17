Осторожно, мошенники! Новая схема обмана при продаже автомобиля

Новую схему обмана при продаже подержанных автомобилей придумали мошенники. Узнайте — в какой ситуации нужно быть более внимательным.

Вашу машину может забрать законный владелец

Злоумышленники берут в аренду автомобиль с пробегом, после чего подделывают доверенность и создают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС). После этого автомобиль выставляют на продажу по привлекательной цене. Жертвами мошенников становятся невнимательные покупатели, которые не придают значения дубликату ПТС.

Подобный случай произошел в Московской области. Мужчина решил приобрести Mercedes E-Class с пробегом. После сделки он поставил машину на учет в ГИБДД. Однако через некоторое время выяснилось, что машину ищет законный владелец, который также стал жертвой мошенников. Автомобиль был сдан в аренду для работы в элитном такси. Покупателю был вынужден вернуть автомобиль владельцу. При этом вернуть денежные ему уже не удастся.

Источник: zelv