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Гадания в день летнего солнцестояния 21 июня 2020 года на любовь, замужество и урожай

10:03 17.06.2020 Фото: pxhere.com
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Согласно древним поверьям, в День летнего солнцестояния любой человек может изменить свою жизнь в лучшую сторону. Главное, правильно провести этот период, ну и можно конечно же помочь себе несложными ритуалами и обрядами.

Гадания в день летнего солнцестояния 21 июня 2020 года на любовь, замужество и урожай
Согласно древним поверьям, в День летнего солнцестояния любой человек может изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Многие незамужние девушки проводят разнообразные гадания на суженого в День летнего солнцестояния. Одним из самых популярных гаданий является пускание венков по воде. Девушки, заплетают себе венки до захода Солнца, а потом пускают их плыть по воде. Если он плывет — это хороший знак, символизирующий скорую свадьбу. Если же венок утонет, то в ближайшее время девушке не видать возлюбленного.

Одним из символов праздника летнего солнцестояния является огонь. Поэтому, молодежь собиралась в большие компании, разжигали огонь и прыгали через костер держась за руки (в основном так поступали пары, чтобы проверить свои отношения). Если парень с девушкой во время прыжка не разжимали ладони, то это сулило им скорый брак. Если же их руки разомкнулись в этот период, то увы, но вскоре они расстанутся.

Существовал еще один интересный способ проверить любовь с помощью венков и костра. По одну сторону от пламени становились парни, а по другую — девушки. Каждая одновременно со всеми бросала своему возлюбленному венок. Если парню удавалось схватить сплетение любимой, то это значило, что они будут вместе всегда и вскоре поженятся. Если же венок не нашел своего хозяина или сгорел в огне, то увы паре суждено было расстаться.

Гадания проводили также, чтобы узнать будущий урожай. Для этого, поджигали деревянные колеса и начинали их катить по направлению к воде. Если колесо оставалось на берегу, то богатого урожая в этот период ждать не стоило. Если же колесо продолжало гореть и падало в воду, то год обещал быть очень урожайным.

Источник: rsute.ru

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