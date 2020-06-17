Приметы и запреты дня Святого Митрофана 17 июня 2002 года: Почему его прозвали Навозником?

Люди говорили, что в канун Митрофана не стоит спешить идти спать, потому что начинаются яркие и красивые зори.

После Митрофана навозника наступало время сева гречихи

Приметы и традиции на Митрофана Навозника 17 июня подсказывали людям о наступлении времени для посева гречихи. Поверья и обряды в этот день были связаны с ветром, который бы мог повлиять на урожай зерновых культур. Наступал период, когда нужно было проводить деятельность связанную с полем.

Приметы и традиции на Митрофана Навозника 17 июня

Народные приметы помогали людям определиться с работой, а также узнать о возможных изменениях в погоде. От нее зависел урожай, а значит и достаток семьи. На Митрофана Навозника существовала примета, что если ветер дует с севера, то нужно ждать ухудшения погоды. Еще его называли «гнилым ветром».

Увиденная радуга на западной стороне обещала скорый дождь, а на противоположной, восточной стороне – солнечную погоду. Если в этот день начинался дождь, то он продлится еще до трех дней. Приближение дождя можно было определить по поведению птиц. Они высоко поднимались в небо, а потом стремительно опускались вниз, и летали на «бреющем» полете.

С этого дня лен начинал идти быстро в рост, поэтому люди говорили: «День тем силен, что вытягивает лен». А это значит, что будет достаточно материала для пошива сарафанов и рубах.

Обряды и поверья на Митрофана Навозника 17 июня

В старину люди считали, что используя определенные обряды, можно получить поддержку природных сил. Поэтому на Митрофана Навозника обращались к ветру, чтобы он пригнал дожди добрые и благодатные:

«Ветер, он все скажет, но спрашивай, не торопи. Он пока до тебя долетел – семь рек выпил, семь воронов позади себя оставил, будто семь листьев, деревом оброненных».

С дня Митрофана начинались сильные ветры, поэтому к ним нужно было подготовиться. А люди называли его еще за это «скороходом».

Что можно и нельзя делать на Митрофана Навозника 17 июня

До имени святого Митрофана была добавлена кличка Навозник не для обиды, а, чтобы ориентироваться с наступающими работами. С этого дня нужно было вывозить навоз на поля стоявшие под паром. У людей по этому поводу было высказывание, что не подкормив землю, не получишь урожая. А навоз называли «батюшкой», который помогает «земле-матушке. А высказывание: «Добрая земля навоз примет один раз, а отдавать будет 9 лет», говорит о продолжительном хорошем плодоношении на удобренных землях.

После Митрофана навозника наступало время сева гречихи. Люди ждали, когда земляника начнет спеть, тогда и шли в поля. Считается, что это зерно любит сухую и теплую землю, а посеянная рано может попасть под заморозки, которых она боится.

Люди говорили, что в канун Митрофана не стоит спешить идти спать, потому что начинаются яркие и красивые зори.

Источник: rsute.ru