Обряды на изменение жизни и исполнения желания в день летнего солнцестояния 21 июня 2020 года

В самый длинный день в году непременно нужно встретить рассвет, это подарит человеку радость, здоровье и благосостояние на весь год.

Согласно древним поверьям, в День летнего солнцестояния любой человек может изменить свою жизнь в лучшую сторону

Многие люди проводят различные ритуалы и гадания в День летнего солнцестояния 21 июня, ведь магия этого периода очень сильная и действенная. Начнется этот волшебный период в 0 градусов зодиакального знака Рак, 21 июня 2020 года в 00:43 по МСК времени. В прошлые годы в этот день отмечали праздник Купала, Иванов день, Лита. Только после перехода на григорианский календарь даты этих праздников стали расходиться на две недели.

День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

Согласно древним поверьям, в День летнего солнцестояния любой человек может изменить свою жизнь в лучшую сторону. Главное, правильно провести этот период, ну и можно конечно же помочь себе несложными ритуалами и обрядами. Прежде всего, в этот день нельзя предаваться унынию и печали. В День летнего солнцестояния люди обычно веселятся, радуются, излучают позитив, гадают и загадывают сокровенные желания.

Стоит отметить, если верить в свои действия, совершаемые в этот период, то они непременно сбудутся и принесут человеку приятные перемены в жизни. Многие люди считают, что роса в День летнего солнцестояния целебна. Если умыться ею рано утром, то можно надолго сохранить свою молодость, красоту и здоровье.

Большинство ритуалов, что проводятся в этот день связаны с водой. Хорошо в это время купаться, совершать разнообразные водные процедуры. В старину люди верили, если парень обольет незамужнюю девушку водой 21 июня, то вскоре она выйдет замуж. В самый длинный день в году непременно нужно встретить рассвет, это подарит человеку радость, здоровье и благосостояние на весь год.

Любое желание, загаданное в этот волшебный период сбудется. Если только оно не направлено на причинение вреда другим людям. Люди, рожденные в этот день считаются счастливчиками судьбы, а еще они находятся под защитой Солнца.

Источник: rsute.ru