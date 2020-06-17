Как легко увеличить урожайность огурцов?

Формирование огурцов обязательно выполняется для повышения урожайности у сортов и гибридов старой селекции, поскольку не все цветки у них женские, и для общего оздоровления и прореживания – у современных сортов и гибридов с преимущественно женскими цветками.

Формирование необходимо для всех типов огурцов, но не для всех оно проводится одинаково

Увеличить урожайность огурцов и предотвратить появление болезней поможет грамотная формировка.

Плюсы процедуры

Формирование необходимо для всех типов огурцов, но не для всех оно проводится одинаково. Выгоды значимы: урожайность повышается, так как нет обилия побегов и завязей, которые истощают растение; нет загущения, а значит, воздух и солнечный свет хорошо поступают к цветкам, завязываемость плодов получается выше. Естест­венно, загущение также приводит к болезням и широкому распространению вредителей, и, формируя огурцы, мы одновременно боремся с вредителями и болезнями. К тому же уход за сформированными огурцами и сбор зеленцов с таких растений гораздо проще.

Вверх или по земле?

Говоря о ресурсах питания, необходимо особенно отметить тот факт, что в современном огороде и теплице в подавляющем большинстве случаев огурцы выращивают вертикально. Однако сами по себе они больше приспособлены для горизонтального выращивания в стелющейся по земле форме. Тогда у них образуются дополнительные корни, и даже без тщательного формирования растение может обеспечить большинство плодов питанием. Но для такого способа необходимо много места и соответствующий климат. К тому же наземное выращивание огурца повышает его заболеваемость грибными и бактериальными инфекциями.

Формирование огурцов должно осуществляться с учётом их сорта (гибрида) и места произрастания. Немаловажно, где высажены огурцы – на грядке или в теплице. Также эта процедура должна производиться своевременно, запускать огурцы до образования зарослей крайне нежелательно.

В закрытом грунте

Особенно важно формирование огурцов в теплице. Чаще всего там выращиваются так называемые партенокарпические гибриды, которые не нуждаются в опылении и предназначены специально для теплиц. При выращивании в закрытом грунте пространство, как правило, ограничено, и поэтому там лучше всего вести огурцы в один стебель.

Многие современные гибриды огурцов, такие как Гоша F1, Фуро F1, Эстет F1, Директор F1, являются высокоурожайными, поэтому одностебельная их формировка ничуть не скажется на урожае.

Опоры для грядок

В открытом грунте при выращивании на грядке под плёнкой, которая затем снимается, подход к формированию несколько иной, так как растениям здесь достаётся больше пространства, воздуха и света. При такой посадке огурцов нужно сразу продумать, к каким опорам они потом будут привязываться, и поэтому классические дуги подойдут лишь на первое время, пока огурцы ещё небольшие. Да и в целом тоннель для огурцов должен быть очень высоким и широким, поэтому, пожалуй, традиционные дуги, которые можно приобрести в магазинах, на долговременной основе не подойдут. Лучше сделать самим высокие сварные П‑образные конструкции из арматуры. Углы оберните ветошью, чтобы они не прорывали плёнку. Сверху плёнку прижмите досками, а снизу, как обычно, кирпичами или камнями. Это правильные опоры. К тому же это сверхпрочная конструкция, которая не боится ни града, ни сильного ветра. Она также выстоит под тяжестью огуречных плетей, и их будет очень удобно подвязывать.

Как только огурцы зацветут, днём снимите плёнку с опор, а на ночь снова наденьте. В июле плёнку снимите. Если вы предпочитаете пчёлоопыляемые сорта и гибриды, то для лучшего опыления подсадите на огуречную грядку цветущую морковь, или поставьте контейнер с душистыми цветами, или привяжите к огуречному каркасу ветки гипсофилы, букетики аптечной ромашки.

Ещё один вариант – специальная шпалера-«огуречник». Её устанавливают позже, летом, когда для укрытия огурцов уже не требуется плёнка. Огурцы формируют на такой шпалере.

Правила для сортов и гибридов

Главное – огурцы для открытого грунта несколько иные: это специальные партенокарпические сорта и гибриды, предназначенные для выращивания под плёнкой в грунте, а также пчёлоопыляемые сорта и гибриды. Для них необязательно применять формирование в один стебель. Такие огурцы, как Отелло F1, Паратунка F1, Герман F1, Байконур F1 и многие другие, подобные им, можно вести и в два, и в три стебля, просто нужно не допускать чрезмерного загущения грядки и нормировать количество побегов. Для этого после пятого настоящего листа основной стебель надо укоротить, а оставшиеся побеги направить в разные стороны. На них периодически производят пасынкование. Верхушку также по достижении верха опоры следует прищипнуть.

Здесь необходимо отметить, что для сортов и гибридов старой селекции (например, Нежинский, Муромский) было необходимо строгое формирование, поскольку не все цветки на этих растениях были женскими. На боковых побегах были чаще всего мужские, поэтому от этих побегов в основном и избавлялись. Современные же сорта и гибриды лишены этого недостатка.

А вот пучковые сорта и гибриды, такие как Бинго F1 и Темп F1, в пазухах листьев которых образуется свыше пяти плодов, всё же стоит формировать по одностебельному варианту. Ведь если будет чрезмерное количество боковых побегов, они истощат растение, снизив тем самым качество зеленцов. Так что нужно достичь того, чтобы весь урожай сосредоточился на центральном стебле.

Итак, подытожим главное: формирование огурцов обязательно выполняется для повышения урожайности у сортов и гибридов старой селекции, поскольку не все цветки у них женские, и для общего оздоровления и прореживания – у современных сортов и гибридов с преимущественно женскими цветками.

У современных сортов и гибридов смысл формирования другой – он сводится к улучшению питания, освещённости, проветривания растения. Тем не менее для отменного качества и большого урожая желательно по всем правилам формировать пучковые огурцы

Технология формирования в один стебель

Через неделю после посадки подвяжите растение к вертикальной опоре;

удалите нижние побеги и цветки – те, что расположены на высоте первых двух настоящих листьев;

по мере роста оставляйте по 2 листа, а как только высота растения достигнет 50–60 см, оставляйте по 4 листа;

когда растение достигнет верхней части опоры (в теплице это обычно крепления или перекладины на потолке), прищипните верхушку.

Источник: АиФ