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Получающих МРОТ россиян назвала алкоголиками и нищебродами Виктория Боня

10:58 17.06.2020 Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya/?hl=ru
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Парламентарий отметил, что мнение «может быть только у человека, у которого наличествуют в голове мозги». 

Получающих МРОТ россиян назвала алкоголиками и нищебродами Виктория Боня
Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаём деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас всё хреново

Бывшая участница «Дома-2» и телеведущая Виктория Боня в своём Instagram назвала алкоголиками и нищебродами россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.

«Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаём деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас всё хреново», — заявила она, отметив, что в условиях пандемии государство, в первую очередь, должно оказывать помощь бизнесу.

С критикой телеведущей выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе  он сказал, что позиция Бони мало кого интересует. Парламентарий отметил, что мнение «может быть только у человека, у которого наличествуют в голове мозги».

Сам депутат считает, что бизнес должен чётко следовать тем гарантиям, которые прописаны государством, в частности, выполнять требования по минимальной заработной плате.

Источник: РИА Новости

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У Бони наличествуют в голове мозги?

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