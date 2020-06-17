17.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Без масок и дезинфекции: 150 тысяч руб. штрафа и 22 нарушения правил торговли и услуг рассмотрит суд по магазинам и предприятиям Бердска

10:38 17.06.2020, Алина Бурова Фото: pixabay
0

По 2 материалам приостановили деятельность организаций. 3 предприятия получили штрафы в 50 тысяч рублей и 1 предупреждение.

Без масок и дезинфекции: 150 тысяч руб. штрафа и 22 нарушения правил торговли и услуг рассмотрит суд по магазинам и предприятиям Бердска

Рейды на на объектах потребительского рынка проходят по Новосибирской области в период действия масочного режима

Сотрудниками администрации города Бердска продолжаются совместные рейды с Роспотребнадзором, сотрудниками МВД , а также с привлечением прокураторы в связи с соблюдением масочного режима согласно утверждённому графику на объектах потребительского рынка.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела промышленности и торговли управления экономразвития Евгений Абельганс на оперативном штабе,в ходе проверок были выявлены требования которые которые должны соблюдать предприятия города.

— С даты ввода обязательных требований по соблюдению граждан и организации города масочного режима, а именно с 28 мая была произведена проверка 50 объектов потребительского рынка. Из них по 8 объектам собраны материалы для привлечения к административной ответственности по части 2 ст 6.3.КоАП РФ.

В целом за период проведения рейдовых мероприятий с 6 мая выявлено 22 грубых нарушения Законодательства Новосибирской области с течением санитарного и эпидемиологического благополучия населения.
Из них по 6 материалам судом уже принято решение. По 2 материалам было приостановление деятельности. 3 предприятия получили штрафы в размере 50 тысяч рублей и 1 предупреждение. Хотелось бы акцентировать внимание, что все 22 нарушения, которые были выявлены будут направлены в суд для принятия решения, — прокомментировал Евгений Абельганс 17 июня.

Напомним, что все контрольные мероприятия будут продолжаться до снятия ограничительных мер.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соблюдаете масочный режим

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗа отсутствие дезсредств, разметки и масок закрыли два предприятия и 22 дела отправили в суды Бердска
11:17 17-06-2020
За отсутствие дезсредств, разметки и масок закрыли два предприятия и 22 дела отправили в суды Бердска
БердскЭто вам не котлета с картошкой: корден блю с соусом бешамель учит готовить школьников повар из Бердска
11:15 17-06-2020
Это вам не котлета с картошкой: корден блю с соусом бешамель учит готовить школьников повар из Бердска
БердскМеняем облик дома
11:07 17-06-2020
Меняем облик дома
Бердск+2 жертвы: умерли мужчина 73 лет и женщина 70 лет от COVID-19 в Новосибирской области на 17 июня
11:07 17-06-2020
+2 жертвы: умерли мужчина 73 лет и женщина 70 лет от COVID-19 в Новосибирской области на 17 июня
БердскХиты стройматериалов в Бердске
11:07 17-06-2020
Хиты стройматериалов в Бердске
Кому противопоказана окрошка, предупредил диетолог
11:06 17-06-2020
Кому противопоказана окрошка, предупредил диетолог
Как легко увеличить урожайность огурцов?
11:03 17-06-2020
Как легко увеличить урожайность огурцов?
Полностью снять ограничения по коронавирусу могут только в 2021 году
11:00 17-06-2020
Полностью снять ограничения по коронавирусу могут только в 2021 году
Получающих МРОТ россиян назвала алкоголиками и нищебродами Виктория Боня
10:58 17-06-2020
Получающих МРОТ россиян назвала алкоголиками и нищебродами Виктория Боня
Почему женский алкоголизм опаснее мужского и кто в этом виноват
10:53 17-06-2020
Почему женский алкоголизм опаснее мужского и кто в этом виноват