Без масок и дезинфекции: 150 тысяч руб. штрафа и 22 нарушения правил торговли и услуг рассмотрит суд по магазинам и предприятиям Бердска

По 2 материалам приостановили деятельность организаций. 3 предприятия получили штрафы в 50 тысяч рублей и 1 предупреждение.



Рейды на на объектах потребительского рынка проходят по Новосибирской области в период действия масочного режима

Сотрудниками администрации города Бердска продолжаются совместные рейды с Роспотребнадзором, сотрудниками МВД , а также с привлечением прокураторы в связи с соблюдением масочного режима согласно утверждённому графику на объектах потребительского рынка.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела промышленности и торговли управления экономразвития Евгений Абельганс на оперативном штабе,в ходе проверок были выявлены требования которые которые должны соблюдать предприятия города.

— С даты ввода обязательных требований по соблюдению граждан и организации города масочного режима, а именно с 28 мая была произведена проверка 50 объектов потребительского рынка. Из них по 8 объектам собраны материалы для привлечения к административной ответственности по части 2 ст 6.3.КоАП РФ.

В целом за период проведения рейдовых мероприятий с 6 мая выявлено 22 грубых нарушения Законодательства Новосибирской области с течением санитарного и эпидемиологического благополучия населения.

Из них по 6 материалам судом уже принято решение. По 2 материалам было приостановление деятельности. 3 предприятия получили штрафы в размере 50 тысяч рублей и 1 предупреждение. Хотелось бы акцентировать внимание, что все 22 нарушения, которые были выявлены будут направлены в суд для принятия решения, — прокомментировал Евгений Абельганс 17 июня.

Напомним, что все контрольные мероприятия будут продолжаться до снятия ограничительных мер.