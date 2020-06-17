Полностью снять ограничения по коронавирусу могут только в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко расчитывает на создание фармацевтически управляемой ситуации»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале дал свой прогноз, когда можно будет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

«Я думаю, что успокоиться можно будет с учетом того, что фармацевтически управляемая ситуация должна появиться. Я думаю, что это все-таки нужно говорить о следующем годе. < ...> Мне кажется, это февраль».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства.

Михаил Мурашко

Мурашко отметил, что важное условие — это наличие иммунитета. Он пояснил, что популяционный иммунитет выше 45 процентов, а лучше ближе к 50-60 процентам, гарантирует прерывание цепочки заболевания.

«Изменчивость этого вируса невелика в целом, но идет мониторинг по всему миру, мы знаем в том числе особенности COVID-19, и, конечно же, система мер, которая касается профилактики и лечения, будет строиться по единым принципам», — добавил он.

Министр также сообщил, что с 17 июня Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи должен приступить к испытаниям на людях вакцины от коронавируса, которую там разрабатывают.

Источник: 1tv.ru