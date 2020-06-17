Хиты стройматериалов в Бердске

Куда девать свою бурную энергию и как провести время с пользой? Посвятите себя улучшению своего быта. Например, обновите крышу, установите новый забор, замените фасад дома. И дело это вовсе не затратное. Воспользуйтесь самыми популярными в Бердске бюджетными стройматериалами.
Профнастил для крыши и забора
Для обновления крыши многие бердчане сегодня заказывают профнастил. Экономичный, несложный в монтаже, красивый строительный материал.
Профнастил производят из листа оцинкованной стали путем холодной штамповки. На металлической основе профнастильного листа штамповочная машина формирует трапециевидные ребра жесткости, конфигурация и размер которых зависят от марки профнастила. Эти ребра обеспечивают профнастилу несущую способность и, таким образом, прекрасно подходят для кровли.
Для обновления крыши многие бердчане сегодня заказывают профнастил. Экономичный, несложный в монтаже, красивый строительный материал.
Профнастил производят из листа оцинкованной стали путем холодной штамповки. На металлической основе профнастильного листа штамповочная машина формирует трапециевидные ребра жесткости, конфигурация и размер которых зависят от марки профнастила. Эти ребра обеспечивают профнастилу несущую способность и, таким образом, прекрасно подходят для кровли.
Для обеспечения должного уровня защиты металлической основы от коррозии профнастил делают с цинковым, алюмоцинковым пассивирующим либо полимерным покрытием. Главная их функция - защита металлического профилированного листа от воздействия атмосферной влаги и, как следствие, от коррозии. Кроме того, на рынке представлен профнастил с покрытием комбинированного типа: к примеру, оцинкованный профнастил с полимерным покрытием.
Для изготовления кровли лучше всего использовать кровельный профнастил. Тот же материал может быть адаптирован производителем для изготовления заборов и ограждений - это уже стеновой или универсальный профнастил.
Для изготовления кровли лучше всего использовать кровельный профнастил. Тот же материал может быть адаптирован производителем для изготовления заборов и ограждений - это уже стеновой или универсальный профнастил.
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Металлочерепица
Структура листа металлочерепицы гораздо сложнее: поверх металлической основы наносится несколько дополнительных слоев, улучшаюших эксплуатационные характеристики материала.
Но главный аргумент при выборе материала для кровли - это дизайн. И здесь металлочерепица является бесспорным лидером, ведь разнообразие профилей металлочерепицы, представленных на рынке, позволяет подобрать марку практически под любое стилистическое решение. А вот где металлочерепица проигрывает профнастилу, так это при покрытии плоских крыш.
Гибкая черепица во время дождя и града бесшумна
Гибкая битумная черепица - штучный материал и форму крыши ограничивает только ваша фантазия. Некоторые полукруглые элементы, сферические, конусные невозможно сделать металлочерепицей, так как листовой материал, а гибкая черепица как раз справится. Листовые материалы просты и не дороги в мантаже при простых плоскостях (односкатных или двухскатных). При укладке гибкой черепици каждый последующий слой перекрывает места механического крепления предыдущего. Тем самым обеспечивая полную гермитизацию покрытия.
Процент отхода во время монтажа гибкой черепицы не превышает 5%, вне зависимости от сложности крыши. При раскрое и монтаже другого материала процент отхода может достигать 40%, а в случаях сложных крыш и все 50%. Это не стоит забывать при расчете стоимости Ваших квадратных метров и закладывать их в стоимость материалов.
Гарантия на гибкую черепицу достигает 50 лет, что в несколько раз превышает гарантию на лучшие образцы металлочерепицы. Гибкая черепица не поддаётся гниению и коррозии. В её состав входят камень (крошка), битум, песок, стеклохолст – всё это не гниёт и не коррозирует. При всем этом ценовая категория данных материалов варьируется от эконом класса до премиум сегмента. Возможны так же комбинации цветов и даже видов нарезки коих великое множество.
Гибкая битумная черепица - штучный материал и форму крыши ограничивает только ваша фантазия. Некоторые полукруглые элементы, сферические, конусные невозможно сделать металлочерепицей, так как листовой материал, а гибкая черепица как раз справится. Листовые материалы просты и не дороги в мантаже при простых плоскостях (односкатных или двухскатных). При укладке гибкой черепици каждый последующий слой перекрывает места механического крепления предыдущего. Тем самым обеспечивая полную гермитизацию покрытия.
Процент отхода во время монтажа гибкой черепицы не превышает 5%, вне зависимости от сложности крыши. При раскрое и монтаже другого материала процент отхода может достигать 40%, а в случаях сложных крыш и все 50%. Это не стоит забывать при расчете стоимости Ваших квадратных метров и закладывать их в стоимость материалов.
Гарантия на гибкую черепицу достигает 50 лет, что в несколько раз превышает гарантию на лучшие образцы металлочерепицы. Гибкая черепица не поддаётся гниению и коррозии. В её состав входят камень (крошка), битум, песок, стеклохолст – всё это не гниёт и не коррозирует. При всем этом ценовая категория данных материалов варьируется от эконом класса до премиум сегмента. Возможны так же комбинации цветов и даже видов нарезки коих великое множество.
Сайдинг
Сайдинг с английского переводится как «внешняя обшивка». Это облицовочный материал, защищающий здания от климатических воздействий дождя, ветра, снега. Элементы сайдинга располагаются под углом к стене так, чтобы один нависал над другим. Вода хорошо скатывается по такому покрытию, повышаются теплоизоляционные свойства строения. Современный сайдинг нетоксичен и негорюч. Он не теряет цвета, не поддается коррозии и не лопается под воздействием низких температур. Сайдинг не требует покраски на протяжении всего срока службы. Кроме того, сайдинг позволяет стенам дышать, так как в нижних кромках панелей есть отверстия для вентиляции и отвода конденсата.
Сайдинг с английского переводится как «внешняя обшивка». Это облицовочный материал, защищающий здания от климатических воздействий дождя, ветра, снега. Элементы сайдинга располагаются под углом к стене так, чтобы один нависал над другим. Вода хорошо скатывается по такому покрытию, повышаются теплоизоляционные свойства строения. Современный сайдинг нетоксичен и негорюч. Он не теряет цвета, не поддается коррозии и не лопается под воздействием низких температур. Сайдинг не требует покраски на протяжении всего срока службы. Кроме того, сайдинг позволяет стенам дышать, так как в нижних кромках панелей есть отверстия для вентиляции и отвода конденсата.
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