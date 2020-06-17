Хиты стройматериалов в Бердске

Гибкая черепица во время дождя и града бесшумна



Гибкая битумная черепица - штучный материал и форму крыши ограничивает только ваша фантазия. Некоторые полукруглые элементы, сферические, конусные невозможно сделать металлочерепицей, так как листовой материал, а гибкая черепица как раз справится. Листовые материалы просты и не дороги в мантаже при простых плоскостях (односкатных или двухскатных). При укладке гибкой черепици каждый последующий слой перекрывает места механического крепления предыдущего. Тем самым обеспечивая полную гермитизацию покрытия.



Процент отхода во время монтажа гибкой черепицы не превышает 5%, вне зависимости от сложности крыши. При раскрое и монтаже другого материала процент отхода может достигать 40%, а в случаях сложных крыш и все 50%. Это не стоит забывать при расчете стоимости Ваших квадратных метров и закладывать их в стоимость материалов.



Гарантия на гибкую черепицу достигает 50 лет, что в несколько раз превышает гарантию на лучшие образцы металлочерепицы. Гибкая черепица не поддаётся гниению и коррозии. В её состав входят камень (крошка), битум, песок, стеклохолст – всё это не гниёт и не коррозирует. При всем этом ценовая категория данных материалов варьируется от эконом класса до премиум сегмента. Возможны так же комбинации цветов и даже видов нарезки коих великое множество.

