Меняем облик дома

Окна и двери



Эксперты по пластиковым окнам при установке изделий советуют в первую очередь выбрать серьезную фирму. Ту, которая на рынке находится не один год и успела завоевать свое место под солнцем. Спросите своих знакомых, в какой организации они заказывали окна, и узнайте их мнение по поводу качества как самих изделий, так и установки. При выборе панелей выберите сэндвич-панели: с ними будет теплее. Уточните принцип расчета. Некоторые фирмы берут 100% предоплаты, другие же - только 70%. Те предприятия, которые берут сразу полную оплату, могут затянуть сроки.

