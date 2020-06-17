Меняем облик дома

Вот и пришло время, которое требует либо благоустроить новую квартиру, либо сделать капитальный ремонт в старой. На это уйдет немало сил и средств. И советы специалистов никогда не будут лишними.
Пышное убранство для окон
Пышное убранство окон опять возвращается в моду. Выбирая шторы для зала, выберите объемную драпировку и многослойность. В тренде тяжелые роскошные портьеры, кольца и люверсы. Предпочтение - насыщенным и динамичным цветам текстиля, создающим уютную атмосферу в зале. Особенно они хороши в осеннюю непогоду или зимнюю стужу. Предпочтение отдавайте натуральным материалам. Рекомендуется использовать шелк, тафту, бархат, лен для портьер и легкие невесомые тюли. Кухонные шторы бердские специалисты советуют выбирать из льна, тюля, хлопка, шерсти, шелка, бархата, тафты, бамбука, органзы. Лучше комбинировать их друг с другом. В отделке использовать ленты, кружева и вышивку. А вот цвета тканей лучше подобрать природных оттенков (желтый, зеленый, оливковый, белый, серый, розовый, салатовый, голубой).
Пышное убранство окон опять возвращается в моду. Выбирая шторы для зала, выберите объемную драпировку и многослойность. В тренде тяжелые роскошные портьеры, кольца и люверсы. Предпочтение - насыщенным и динамичным цветам текстиля, создающим уютную атмосферу в зале. Особенно они хороши в осеннюю непогоду или зимнюю стужу. Предпочтение отдавайте натуральным материалам. Рекомендуется использовать шелк, тафту, бархат, лен для портьер и легкие невесомые тюли. Кухонные шторы бердские специалисты советуют выбирать из льна, тюля, хлопка, шерсти, шелка, бархата, тафты, бамбука, органзы. Лучше комбинировать их друг с другом. В отделке использовать ленты, кружева и вышивку. А вот цвета тканей лучше подобрать природных оттенков (желтый, зеленый, оливковый, белый, серый, розовый, салатовый, голубой).
Окна и двери
Эксперты по пластиковым окнам при установке изделий советуют в первую очередь выбрать серьезную фирму. Ту, которая на рынке находится не один год и успела завоевать свое место под солнцем. Спросите своих знакомых, в какой организации они заказывали окна, и узнайте их мнение по поводу качества как самих изделий, так и установки. При выборе панелей выберите сэндвич-панели: с ними будет теплее. Уточните принцип расчета. Некоторые фирмы берут 100% предоплаты, другие же - только 70%. Те предприятия, которые берут сразу полную оплату, могут затянуть сроки.
Эксперты по пластиковым окнам при установке изделий советуют в первую очередь выбрать серьезную фирму. Ту, которая на рынке находится не один год и успела завоевать свое место под солнцем. Спросите своих знакомых, в какой организации они заказывали окна, и узнайте их мнение по поводу качества как самих изделий, так и установки. При выборе панелей выберите сэндвич-панели: с ними будет теплее. Уточните принцип расчета. Некоторые фирмы берут 100% предоплаты, другие же - только 70%. Те предприятия, которые берут сразу полную оплату, могут затянуть сроки.
Межкомнатные двери на бердском рынке представлены в широком ассортименте. Есть ламинированные, с ПВХ-пленкой и шпонированные. Все зависит от выбора и возможностей покупателя. Двери, покрытые ПВХ-пленкой, более неприхотливые в использовании. Их можно мыть любыми моющими средствами. Они не боятся ни влаги, ни перепадов температуры. Ламинированные двери - экономвариант. Со временем у них отходят кромки и происходят другие изменения. Шпонированные двери бывают из массива (более дорогой вариант) и из МДФ. Мыть их нельзя, только протирать сухой тряпочкой. Но их можно отреставрировать.
Межкомнатные двери на бердском рынке представлены в широком ассортименте. Есть ламинированные, с ПВХ-пленкой и шпонированные. Все зависит от выбора и возможностей покупателя. Двери, покрытые ПВХ-пленкой, более неприхотливые в использовании. Их можно мыть любыми моющими средствами. Они не боятся ни влаги, ни перепадов температуры. Ламинированные двери - экономвариант. Со временем у них отходят кромки и происходят другие изменения. Шпонированные двери бывают из массива (более дорогой вариант) и из МДФ. Мыть их нельзя, только протирать сухой тряпочкой. Но их можно отреставрировать.
Сейчас в магазинах огромный выбор различных светильников, люстр, бра и торшеров. Не скупитесь на установку дополнительного освещения. Помните, что в Сибири самое длительное время года - зима.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com