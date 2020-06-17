+2 жертвы: умерли мужчина 73 лет и женщина 70 лет от COVID-19 в Новосибирской области на 17 июня

В реанимации «откачивают» больных коронавирусом

По данным оперативного штаба региона на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 111 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента – мужчина в возрасте 73 года, и женщина в возрасте 70 лет.

Всего в регионе зарегистрировано 4604 случая COVID-19, из них – 309 детей. 2387 пациентов выздоровели, 62 пациента скончались.

В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 777.

264 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в больницы районов области.

Всего в Новосибирской области провели 160 987 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 426 жителей региона, 22 872 человека сняты с наблюдения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1034 случаев ОРВИ, госпитализированы 29 пациентов с таким диагнозом.