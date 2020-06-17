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+2 жертвы: умерли мужчина 73 лет и женщина 70 лет от COVID-19 в Новосибирской области на 17 июня

11:07 17.06.2020
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Всего 62 жертвы. За сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

+2 жертвы: умерли мужчина 73 лет и женщина 70 лет от COVID 19 в Новосибирской области на 17 июня
В реанимации «откачивают» больных коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
+2 жертвы: умерли мужчина 73 лет и женщина 70 лет от COVID 19 в Новосибирской области на 17 июня

+2 жертвы: умерли мужчина 73 лет и женщина 70 лет от COVID-19 в Новосибирской области на 17 июняАнализ на коронавирус может пройти любой желающий в Искитиме, Бердске, АкадемгородкеЕщё 1580 новостей

По данным оперативного штаба региона на утро 17 июня в Новосибирской области за сутки выявили 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 111 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончались два пациента – мужчина в возрасте 73 года, и женщина в возрасте 70 лет.

Всего в регионе зарегистрировано 4604 случая COVID-19, из них – 309 детей. 2387 пациентов выздоровели, 62 пациента скончались.
В отделениях реанимации находятся 49 человек. На ИВЛ – 9 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 58 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 777.
264 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы в больницы районов области.
Всего в Новосибирской области провели 160 987 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 426 жителей региона, 22 872 человека сняты с наблюдения.
За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1034 случаев ОРВИ, госпитализированы 29 пациентов с таким диагнозом.

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