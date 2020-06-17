Уголовное дело за халатность заведено на сотрудника Ростехнадзора за разлив 21 тыс. тонн нефтепродуктов в Норильске

Еще в 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы промышленной безопасности, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить.

В настоящее время проводятся следственные действия

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного инспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

В ноябре 2017 и декабре 2018 года Новожилова проводила плановые проверки ТЭЦ-3 в Норильске. При этом, по данным следствия, она не проверила аварийный резервуар и не выявила факт отсутствия на него положительного заключения экспертизы промышленной безопасности. В 2019 году в Ростехнадзор поступило заключение экспертизы промышленной безопасности, где были указаны недостатки, которые требовалось устранить. В этой ситуации Новожилова должна была инициировать проведение внеплановой проверки объекта, но этого также сделано не было.

Таким образом, в результате бездействия Новожиловой не были выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации аварийного резервуара № 5 ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в городе Норильске. Это привело к разрушению целостности топливного хранилища, разливу более 21 тыс. тонн нефтепродуктов и причинению ущерба окружающей среде, устранение которого требует больших финансовых затрат.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Источник: Следком