Обнаружен источник сильной вони в центре Новосибирска

Комиссия, состоящая из представителей рабочей группы горсовета по экологии и представителей надзорных органов, посетила Кудряшовский мясокомбинат. В открытом хранилище для сухих отходов они обнаружили жидкие, которые издают сильный неприятный запах.

«Сибирская аграрная группа» — один из крупнейших сибирских спонсоров «Единой России»

Рабочая группа горсовета Новосибирска по экологии и представители надзорных органов обнаружили жидкие отходы с неприятным запахом в открытом хранилище Кудряшовского мясокомбината. Его называют источником вони в центре города. Предприятие входит в группу, связанную с одним из крупнейших сибирских спонсоров партии власти.

Комиссия, состоящая из представителей рабочей группы горсовета по экологии и представителей надзорных органов, посетила Кудряшовский мясокомбинат. В открытом хранилище для сухих отходов они обнаружили жидкие, которые издают сильный неприятный запах, сообщил Тайге.инфо один из членов комиссии, лидер реготделения партии «Зеленые» Игорь Украинцев.

«Жидкое отстаивается в так называемых лагунах и уходит на очистные сооружения, а сухое везут на поля. Вот мы на эти поля приехали — там 10 тыс. тонн сухого и несколько продольных луж огромных. Представители комбината утверждают, что это стекает с гор сухого, досушивается, — сказал Украинцев. — Специалисты сказали, что технология такое предусматривает. По-человечески, это не очень, надо применять более современные решения».

Тайга.инфо писала, что Украинцев инициировал проверку на Кудряшовском мясокомбинате. Он называл его возможным источником неприятного запаха, который периодически накрывает центр города. Украинцев связал увеличение ареала распространения неприятного запаха с ростом прибыли Кудряшовского мясокомбината. С 2015 года выручка предприятия выросла на 5 млрд.

После поездки на комбинат Украинцев сказал Тайге.инфо, что поголовье свиней на предприятии за последние годы не выросло — это связано с нормативными ограничениями.

«На комбинате говорят: „Да, мы воняем, но воняем не только мы“. < …> Нам посоветовали обратить внимание на другие предприятия, птицефабрики», — добавил лидер «Зеленых».

По словам Украинцева, представители компании предложили перенести вывоз сухих отходов на поля на октябрь-ноябрь, чтобы уменьшить неприятный запах, однако пока не начали применять эту технологию. Лидер «Зеленых» планирует приехать на комбинат со специалистами для взятия проб воздуха, также он хочет отобрать образцы в нескольких точках города, чтобы установить источник запаха.

В 2018 году спецкомиссия по поиску источника вони в Новосибирске не смогла попасть на Кудряшовский мясокомбинат. Кроме него, возможными источниками запаха называли «Горводоканал», полигон твердых коммунальных отходов возле криводановских дач, свиноводческую ферму Сергея Голубева и Толмачёвские Согры, куда сбрасывают сточные воды аэропорт и город Обь.

«Кудряшовский мясокомбинат» в конце 2019 года был куплен томским холдингом «Сибирская аграрная группа». В «Сибирскую аграрную группу» входят мясокомбинаты в Томске и Кемерове, свиноводческие комплексы в Томской, Свердловской, Тюменской областях, в Красноярском крае, а также в Бурятии, птицефабрика «Томская», комбикормовые заводы в Асино и Красноярске. Чистая прибыль компании в 2017 году составила 1,2 млрд рублей при выручке в 6,1 млрд.

Совет директоров группы возглавляет Андрей Тютюшев. В 2011 году его избрали депутатом думы Томской области по списку «Единой России». По данным декларации за 2015 год, у бизнесмена есть дом в Испании. В действующем созыве бизнесмена нет. Был членом партии.

«Сибирская аграрная группа» — один из крупнейших сибирских спонсоров «Единой России». Только по официальным данным, в 2015—2017 года холдинг перечислил партии 20 млн рублей в качестве беспроцентного и беззалогового займа.

Источник: tayga.info