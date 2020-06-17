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В угрозе убийством обвиняют нарколога Константина Фалалеева: 28 июня 2019 года посетитель напал на врача в кабинете ЦГБ Бердска

22:45 17.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В отношении Вячеслава Смирнова суд вынес решение и назначил наказание в виде штрафа. А вот суд над врачом еще продолжается.

В угрозе убийством обвиняют нарколога Константина Фалалеева: 28 июня 2019 года посетитель напал на врача в кабинете ЦГБ Бердска
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Уголовными делами закончилась драка в кабинете врача-нарколога бердской ЦГБ. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главном управлении МВД по Новосибирской области, по результатам проведенных судебно-медицинских экспертиз установлено, что Константину Фалалееву причинен легкий вред здоровью.

— В связи с наличием в действиях Вячеслава Смирнова признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ, материалы направлены в мировой суд Бердска. Вячеславу Смирнову, по данным ведомства, причинен вред средней тяжести. По данному факту также возбуждено уголовное дело, но по признакам преступления оно квалифицированно по части 1 статьи 112 УК РФ, — сообщали в Главке.

В отношении Вячеслава Смирнова суд уже состоялся. Его признали виновным по инкриминируемой ему статье и назначили штраф. А вот судебное следствие в отношении врача продолжается.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 17 июня, Константину Фалалееву предъявляют обвинение по двум уголовным статьям — угроза убийством и причинение вреда здоровью средней степени тяжести.

— Какой может быть преступный умысел, если я находился в своём кабинете в рабочее время. Достоверно известно, что именно Смирнов пришёл ко мне в кабинет, устроил дебош и драку, что было доказано в суде. Если врач оборонялся от агрессора, то врач виновен в этом. Абсурд, но таковы двойные стандарты в нашем государстве, подрывающие доверие к самому государству и правоохранительным органам, — говорит Константин Фалалеев.

Как сообщил врач, во время пандемии, когда не работали суды и следствия почти не велись, его занятого своими профессиональными обязанностями, практически ежедневно вызывали в отделение полиции, приходили на работу, постоянно звонили на сотовый телефон, и даже провели судебное заседание по ограничению сроков ознакомления с делом обвинения. Такого врач, подвергшийся нападению, не ожидал.

Напомним, 28 июня в кабинет к врачу ворвался Вячеслав Смирнов. После этой встречи врачу диагностировали сотрясение мозга и множественные царапины. Он находился на больничном. Его оппонент Вячеслав Смирнов также находился на лечении в травматологическом отделении бердской ЦГБ

По словам врача, после словесных угроз о ранении ножом, Смирнов приступил к действиям. Обеими руками с кулака он резко ударил по волосистой части головы врача. Тот же, благодаря спортивному прошлому, не растерялся и начал обороняться.

— Шкаф, стол, стулья, компьютер — все в кабинете было перевернуто. Все в кровище, — вспоминает Константин.

Врача и посетителя разнимал медперсонал. До этого они вызвали на подмогу правоохранителей. Тут же Константин Фалалеев написал заявление о нападении в его кабинете в рабочее время в отношении Смирнова.

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От редакции

Кто затеял драку?

Костя, 17 июня 2020 13:49
Слава и Костя, вы воспитывались в одной спортшколе
Ну какого лешего вы подрались????
Аноним, 17 июня 2020 18:04
Значит один воспитывался, а другой тренировался для разборок по понятиям.
Аноним, 17 июня 2020 18:07
Такая у нас самооборона - пока не убьют, не имеешь права защищаться.
Но лучше пусть трое "судят", чем шестеро несут.
Да и бумеранг никто не отменял.
Аноним, 17 июня 2020 18:09
У нарколога и психиатра, в силу особенностей контингента, должен быть под рукой электрошокер и шприц с транквилизатором.

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