Записала видео обращение из-за массового заражения коронавирусом соцработников и медиков глава Болотнинского района

Я очень прошу вас, оставайтесь дома как можно больше. Используйте все средства индивидуальной защиты, — попросила Иванова.

По словам чиновницы, самая сложная ситуация сложилась в отделении социальной защиты

Обстановка с заболеванием является крайне сложной.

Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению. Она призвала жителей по возможности не покидать дома и постоянно пользоваться средствами индивидуальной защиты из-за вспышки коронавируса.

— На сегодняшний день в нашем районе действительно складывается очень тяжёлая обстановка в связи с тем, что заболевание коронавирусом распространяется и растёт. На сегодняшний день у нас 14 случаев подтверждённого диагноза, но более 50 человек находятся в центральной районной больнице с неподтверждённым пока диагнозом, но с симптомами коронавируса, — заявила Елена Иванова, записавшая видеообращение к населению.

По словам чиновницы, самая сложная ситуация сложилась в отделении социальной защиты. Там на данный момент ни один специалист не исполняет свои обязанности.

Крайне тяжелая обстановка и в Болотнинской ЦРБ. По словам чиновницы, медики больницы также заражены коронавирусом.

— Я очень прошу вас, оставайтесь дома как можно больше. Используйте все средства индивидуальной защиты, чтобы нашим врачам, которых и так у нас немного, было меньше работы, — попросила глава района.

Источник: atas.info