17.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Записала видео обращение из-за массового заражения коронавирусом соцработников и медиков глава Болотнинского района

15:30 17.06.2020 Фото: скриншот видео vk.com
0

Я очень прошу вас, оставайтесь дома как можно больше. Используйте все средства индивидуальной защиты, — попросила Иванова.

Записала видео обращение из за массового заражения коронавирусом соцработников и медиков глава Болотнинского района
По словам чиновницы, самая сложная ситуация сложилась в отделении социальной защиты

Обстановка с заболеванием является крайне сложной.

Сегодня, 16 июня, исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова экстренно обратилась к населению. Она призвала жителей по возможности не покидать дома и постоянно пользоваться средствами индивидуальной защиты из-за вспышки коронавируса.

— На сегодняшний день в нашем районе действительно складывается очень тяжёлая обстановка в связи с тем, что заболевание коронавирусом распространяется и растёт. На сегодняшний день у нас 14 случаев подтверждённого диагноза, но более 50 человек находятся в центральной районной больнице с неподтверждённым пока диагнозом, но с симптомами коронавируса, — заявила Елена Иванова, записавшая видеообращение к населению.

По словам чиновницы, самая сложная ситуация сложилась в отделении социальной защиты. Там на данный момент ни один специалист не исполняет свои обязанности.

Крайне тяжелая обстановка и в Болотнинской ЦРБ. По словам чиновницы, медики больницы также заражены коронавирусом.

— Я очень прошу вас, оставайтесь дома как можно больше. Используйте все средства индивидуальной защиты, чтобы нашим врачам, которых и так у нас немного, было меньше работы, — попросила глава района.

Источник: atas.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Плохо?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умерли 194 человека за последние сутки от COVID-19 в России. Всего 7 478 жертв
15:35 17-06-2020
Умерли 194 человека за последние сутки от COVID-19 в России. Всего 7 478 жертв
Записала видео обращение из-за массового заражения коронавирусом соцработников и медиков глава Болотнинского района
15:30 17-06-2020
Записала видео обращение из-за массового заражения коронавирусом соцработников и медиков глава Болотнинского района
Чтобы дети не нюхали газ из зажигалок: депутаты примут закон
15:30 17-06-2020
Чтобы дети не нюхали газ из зажигалок: депутаты примут закон
Вонзала нож в горло до перелома рукоятки за уведенных парней сопернице 20-летняя жительница Сузуна
15:05 17-06-2020
Вонзала нож в горло до перелома рукоятки за уведенных парней сопернице 20-летняя жительница Сузуна
Уголовное дело за халатность заведено на сотрудника Ростехнадзора за разлив 21 тыс. тонн нефтепродуктов в Норильске 1
15:00 17-06-2020
Уголовное дело за халатность заведено на сотрудника Ростехнадзора за разлив 21 тыс. тонн нефтепродуктов в Норильске
БердскАдреса и телефоны компаний и организаций в Бердске
15:00 17-06-2020
Адреса и телефоны компаний и организаций в Бердске
Как проголосовать по поправкам в Конституцию в Бердске? Читайте инструкцию 8
14:55 17-06-2020
Как проголосовать по поправкам в Конституцию в Бердске? Читайте инструкцию
БердскЛишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак? 187
14:55 17-06-2020
Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?
Антиковидный рекорд: 7 843 новых зараженных выявлено за сутки в России на 17 июня 1
14:54 17-06-2020
Антиковидный рекорд: 7 843 новых зараженных выявлено за сутки в России на 17 июня
БердскИзъяли у пьющей матери и поместили в реанимацию с истощением и диабетом 7-летнюю девочку из Искитима 4
14:50 17-06-2020
Изъяли у пьющей матери и поместили в реанимацию с истощением и диабетом 7-летнюю девочку из Искитима