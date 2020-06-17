Три самых жадных знака Зодиака. Ты скряга?

Представители, родившиеся под созвездием Овна, занимают третье место на ступеньках «пьедестала» самых черствых мужчин

В зодиакальном кругу, состоящем из 12 знаков, все представители очень разные по своему складу характера, по интеллекту и по отношению к окружающему миру. Есть среди них очень добрые сердцем, душевные и заботливые. Но есть три знака, о которых говорят «непробиваемые». Им нет никакого дела до чужой беды, они не посочувствуют человеку, если у того случилось горе. Одним словом – «толстокожие».

Астрологи назвали три таких бессердечных знака, которых девушки называют по-своему: «сухарями». Вот эти черствые знаки, равнодушные к чужим переживаниям:

«Сухарь» Овен

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представители, родившиеся под созвездием Овна, занимают третье место на ступеньках «пьедестала» самых черствых мужчин, но Овна еще можно разбудить, расшевелив в нем человеческие чувства. Ли так кажется – ведь иногда что-то в его душе шевельнется. Хотя для этого вам придется немало потрудиться. Сколько не доказывай Овну, что он не прав в своей черствости – все будет бесполезно. Овну нет никакого дела до ваших проблем, его не тронут ни слезы, ни истерика. Можете хоть на колени перед ним упасть, а он презрительно посмотрит на вас свысока, как будто перед ним не человек, а букашка, и пройдет мимо. Но когда с ним приключится беда – он пойдет за помощью именно к тем людям, которых в свое время оттолкнул.

Черствый Рак

Рак (22 июня — 22 июля)

Кто бы мог подумать, что милый, мечтательный и робкий с виду Рак вдруг оказался на втором месте в списке самых черствых и бездушных представителей зодиакального круга. Да, с виду Рак действительно такой: мечтательный и добродушный. Но попробуйте обратиться к нему за помощью – он тотчас спрячется в своем панцире, всем своим видом показывая, что ему нет никакого дела до ваших проблем.

Может, в глубине души Рак и окажется чутким человеком, но добраться до этой «глубины» может не каждый, чтобы разжалобить Рака, до этой глубины могут добраться только единицы. Чтобы тронуть его душевные струны – надо иметь специальный подход. А это, увы, дано не каждому. Так что зря не старайтесь разжалобить Рака – не получится, это окажется пустой тратой времени. Разве что он сам примет решение поучаствовать в ваших проблемах, но это бывает в единичных случаях.

«Сухарь» Козерог

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерог возглавляет тройку самых черствых знаков Зодиака. Если сказать образно – он восседает на самой верхней ступеньке пьедестала, и смотрит на всех свысока, давая понять, что он не двинется с этого места, и никому ни помогать, ни сочувствовать не собирается. Скорее всего, Козерога в свое время кто-то сильно обидел, вот он и покрылся непробиваемым панцирем, пряча за этой оболочкой свою нежную, чуткую душу, до которой сегодня не достучаться. Никакие мольбы, ни просьбы не пробьются через броню равнодушия и полного отсутствия сочувствия к чужому горю.

Вот она, эта троица «сухарей», с которой невозможно общаться в духе доброты: они будут смотреть как бы сквозь вас, а ваши слова будут пропускать мимо своих ушей. Пробудить их черствые души сможет только событие, которое коснется их самих – это будет либо злой рок, либо они окажутся у смерти на краю, когда исправить уже будет ничего невозможно.

Источник: rsute.ru