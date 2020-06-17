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Чтобы дети не нюхали газ из зажигалок: депутаты примут закон

15:30 17.06.2020 Фото: pixabay.com
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Газ из зажигалок или баллончиков для их заправки при вдыхании может вызвать аритмию и остановку сердца, что убивает детей. В связи с этим депутаты предлагают запретить продажу несовершеннолетним «потенциально опасных товаров».

Чтобы дети не нюхали газ из зажигалок: депутаты примут закон
Отмечается, что газ из зажигалок или баллончиков для их заправки при вдыхании может вызвать аритмию и остановку сердца

В Госдуму внесен законопроект, направленный на борьбу со отмечается, что газ из зажигалок или баллончиков для их заправки при вдыхании может вызвать аритмию и остановку сердцаом (газовой токсикоманией) среди подростков. Документ опубликован во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Дополнения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка» разработала Московская городская дума.

В тексте отмечается, что газ из зажигалок или баллончиков для их заправки при вдыхании может вызвать аритмию и остановку сердца, что с высокой степенью вероятности приводит к летальному исходу. В связи с этим депутаты предлагают запретить продажу несовершеннолетним «потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы».

Планируется, что перечень опасных товаров будет утверждаться правительством, а товары из него будут подлежать обязательной маркировке, исключающей возможность их продажи детям. В частности, предлагается обязать продавцов требовать у молодого покупателя документ, удостоверяющий возраст.

Одновременно проектом предлагаются внести изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», расширив перечень сведениями, способными вызвать у них желание употребить газ путем вдыхания.

Источник: pnp.ru

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