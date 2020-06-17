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«Возьми свою кошку на работу»: свой день вкусным кормом отмечает 12-летняя британка Целли из Бердска. Смотрите видео

17:50 17.06.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Сотрудникам «Курьер. Среда.Бердск» помогают созваниваться со спикерами и писать тесты любимые питомцы. Целли, как и большинство представителей кошачьего семейства, основную часть рабочего дня проводит во сне свернувшись калачиком.

«Возьми свою кошку на работу»: свой день вкусным кормом отмечает 12 летняя британка Целли из Бердска. Смотрите видео
Кошка Целли помогает созваниваться со спикерами и писать тексты

В календаре праздников 17 июня- День «Возьми свою кошку на работу».

С апреля 2020 года редакция «Курьер.Среда.Бердск» частично работает дистанционно. Я работаю дома. И рядом со мной- мой любимый питомец британка Целли. Ей 12 лет и она, как и большинство представителей кошачьего семейства, основную часть рабочего дня проводит во сне свернувшись калачиком. В редкие мгновения она подходит ко мне и тычет своей мохнатой мордой в монитор ноутбука.

А ваша кошка была у вас на работе?

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Ваша кошка помогает вам в работе?

Аноним, 17 июня 2020 18:36
Британцы очень неласковые кошки. Порода такая.

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