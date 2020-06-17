«Возьми свою кошку на работу»: свой день вкусным кормом отмечает 12-летняя британка Целли из Бердска. Смотрите видео

В календаре праздников 17 июня- День «Возьми свою кошку на работу».
С апреля 2020 года редакция «Курьер.Среда.Бердск» частично работает дистанционно. Я работаю дома. И рядом со мной- мой любимый питомец британка Целли. Ей 12 лет и она, как и большинство представителей кошачьего семейства, основную часть рабочего дня проводит во сне свернувшись калачиком. В редкие мгновения она подходит ко мне и тычет своей мохнатой мордой в монитор ноутбука.
А ваша кошка была у вас на работе?
Автор видео Елена Белоусова