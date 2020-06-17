22 зараженных COVID-19 лечат в мобильном госпитале в Линеве. Он не военный, уточнил министр здравоохранения Хальзов

В госпитале находятся 22 пациента

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, все заражённые коронавирусной инфекцией находятся в здании ГБУЗ НСО «Линевская районная больница». В соответствии с действующей схемой временной маршрутизации пациентов с подозрением и подтверждённым COVID-19 в Новосибирской области в инфекционный госпиталь, направляются пациенты с лёгким или бессимптомным течением COVID-19 при невозможности изоляции в домашних условиях, проживающие в Октябрьском, Первомайском, Советском районов Новосибирска и ряде населенных пунктов Новосибирского района и Новосибирской области.

— По данным на 16 июня 2020 года в инфекционном госпитале, созданным на базе Линёвской районной больницы, находятся 22 пациента с подтверждённым диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, — прокомментировал Константин Хальзов.

Напомним, что госпиталь в Линёво – первый мобильный COVID-госпиталь в России, построенный на деньги частной компании группой «Сибантрацит». Сумма затрат составила 50 млн рублей.

Мощность инфекционного госпиталя, включая палаточный лагерь, составляет 100 мест. Госпиталь оснащён высококачественным оборудованием: транспортируемые рентгеновские и УЗИ аппараты, дефибрилляторы, электрокардиографы, аппараты ИВЛ. Он не является военным, уточнил Хальзов.