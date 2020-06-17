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Антиковидный рекорд: 7 843 новых зараженных выявлено за сутки в России на 17 июня

14:54 17.06.2020 Фото: pexels.com
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Всего в стране выявлен 553 301 случай. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 036 человек.

Антиковидный рекорд: 7 843 новых зараженных выявлено за сутки в России на 17 июня
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Антиковидный рекорд: 7 843 новых зараженных выявлено за сутки в России на 17 июня

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Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 17 июня.

За последние сутки в России выявлено 7 843 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 84 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 2 494 (31,8%).

Нарастающим итогом выявлен 553 301 случай (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 10 036 человек.

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