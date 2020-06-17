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Огромную кость мамонта и останки нашел в Берди житель соседнего Бердску Искитима Андрей Юренков

17:00 17.06.2020 Фото: Наталья Кривякина /vn.ru
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Находку он передал в Искитимский историко-художественный музей. Сначала показалось — коряга, а потом поднял и сам удивился — кость, да еще такая огромная, а рядом два мелких фрагмента, рассказывает Юренков.

Огромную кость мамонта и останки нашел в Берди житель соседнего Бердску Искитима Андрей Юренков
Андрей Юренков передал находку в историко-художественный музей Искитима

Житель Искитима Андрей Юренков нашел на речке огромную кость, которая явно не могла принадлежать ни одному из современных животных. Он предположил, что это кость мамонта, и преподнес ее в дар искитимскому историко-художественному музею. Еще по весне Андрей вместе с друзьями сплавлялся по Берди из Маслянино в Искитим. Так случилось, что в районе деревни Горлово утоп мотор с лодки. Пришлось в этом месте задержаться: друзья отправились его искать. – А река была мелкой, прямо посредине коса песчаная образовалась, – рассказывает Андрей Юренков. – Вижу, вода перетекает через что-то лежащее на косе. Думал, мотор с лодки, решил посмотреть. Сначала показалось — коряга, а потом поднял и сам удивился — кость, да еще такая огромная, а рядом два мелких фрагмента. Дальше рыться не стал — вода просто ледяная была.

Дома эта находка поразила всех, начали смотреть в интернете и нашли похожие кости, как оказалось, это фрагменты кости мамонта. Андрей позвонил в институт археологии, но там находка никого не заинтересовала, тогда и решил подарить ее искитимскому музею. Главный хранитель фондов музея Татьяна Евстафиева осмотрела кости и подтвердила догадки Андрея. – Это действительно берцовая кость мамонта, – рассказала Татьяна Александровна. –Такие находки на территории Искитимского района не редкость. Сложно представить, но 10-15 тысяч лет назад на нашей территории паслись мамонты, жили бизоны и шерстистые носороги. У нас в музее в коллекции палеонтологии около ста экспонатов — все это фрагменты костей вымерших животных, бивней, черепов, которые в разное время находили жители Искитимского района и передавали нам на хранение.

В коллекции палеонтологии искитимского музея – около ста экспонатов Часть экспонатов выставлена на всеобщее обозрение в зале, посвященном истории родной природы. Найденные Андреем Юренковым фрагменты костей будут очищены от грязи, получат свой инвентарный номер и отправятся на хранение в фонды музея, где поддерживаются самые оптимальные температура и влажность, чтобы сохранить находку на многие десятилетия или даже столетия. Море расстилалось на месте будущего Новосибирска примерно 450-330 миллионов лет назад. Было оно теплым и находилось, по всей вероятности, в экваториальном или тропическом поясах. Об этом свидетельствуют карбонатные осадочные отложения. До появления мамонтов оставалось несколько сотен миллионов лет.

Источник: vn.ru

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