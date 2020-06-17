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Вонзала нож в горло до перелома рукоятки за уведенных парней сопернице 20-летняя жительница Сузуна

15:05 17.06.2020 Фото: pda.vipstav.ru
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Затем к убийству присоединился нанятый знакомый, он вонзил в ее тело другой нож. Тупой клинок не входил, поэтому тот наступил на горло девушки и удушил.

Вонзала нож в горло до перелома рукоятки за уведенных парней сопернице 20 летняя жительница Сузуна
Пьянка закончилась поножовщиной

Черепановским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Новосибирской области предъявлено обвинение 20-летней и 19-летнему жителям р.п. Сузун Новосибирской области в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц).

По версии следствия, в начале июня 2020 года обвиняемая решила совершить убийство потерпевшей, поскольку последняя неоднократно отбивала у нее молодых людей. Для этой цели она решила привлечь своего 19-летнего знакомого, чтобы он привез спиртное для спаивания потерпевшей, а также нож к месту совершения преступления, и после убийства помог спрятать тело. В ночь на 14 июня напоив потерпевшую, обвиняемая предложила последней прогуляться по поселку и увела ее подальше от дома. После чего знакомый обвиняемой подъехал на своем мотоцикле к гулявшим в безлюдном месте девушкам и передал ей нож, клинком которого она нанесла не менее трех ударов в шею потерпевшей, от чего нож сломался. Затем обвиняемый достал второй нож и также нанес им несколько ударов в туловище девушки, однако не смог из-за затупленного клинка нанести проникающие ранения, в связи с чем стал душить потерпевшую сначала руками, а затем наступил ногой на ее шею, и стал удерживать свою ногу до тех пор, пока последняя не перестала подавать признаки жизни. После совершения убийства обвиняемые оттащили тело потерпевшей в лес, с места преступления скрылись, а на утро вместе с друзьями и знакомыми девушки, инсценировали её поиски, чтобы отвести от себя подозрение.

В кратчайшие сроки обвиняемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска полиции и доставлены в следственный отдел. На допросе следователю СКР оба фигуранта дали признательные показания. В настоящее время обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник — СК.

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