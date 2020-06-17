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Фото дня: 5 «скорых» одновременно столпились в обед 17 июня у приемного покоя и поликлиники Микрорайона Бердска

22:45 17.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Карантина нет, все работает, мы это проверили. Но посетителей больных в стационары горбольницы не пускают.

Фото дня: 5 скорых одновременно столпились в обед 17 июня у приемного покоя и поликлиники Микрорайона Бердска
Стационар ЦГБ Бердска работает
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Фото дня: 5 скорых одновременно столпились в обед 17 июня у приемного покоя и поликлиники Микрорайона Бердска

Фото дня: 5 «скорых» одновременно столпились в обед 17 июня у приемного покоя и поликлиники Микрорайона БердскаЗа 74 дня фонд «Корона не пройдет» помог 41 семье в Бердске. Есть те, у кого нет денег на едуЕщё 1584 новостей

Сегодня, 17 июня, «Курьер. Среда. Бердск» убедился, что стационарные отделения и поликлиника №2 ЦГБ Бердска работают в обычном режиме. Ранее читатель «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что больницу за БЭМЗом закрывают на карантин. Главврач горбольницы Алла Дробинская не опровергла и не подтвердила эту информацию, посоветовав направить запрос с вопросами в адрес минздрава Новосибирской области.

Около поликлиники № 2 ЦГБ Бердска и стационара с отделениями стоят 5 машин скорой помощи. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» медики больницы, карантин есть, но он распространяется только на посетителей пациентов стационара.

Фото дня: 5 скорых одновременно столпились в обед 17 июня у приемного покоя и поликлиники Микрорайона Бердска
Машина скорой помощи стоит и у вода в поликлинику №2 Бердска
Фото дня: 5 скорых одновременно столпились в обед 17 июня у приемного покоя и поликлиники Микрорайона Бердска
Фото дня: 5 скорых одновременно столпились в обед 17 июня у приемного покоя и поликлиники Микрорайона Бердска
Фото дня: 5 скорых одновременно столпились в обед 17 июня у приемного покоя и поликлиники Микрорайона Бердска
Фото дня: 5 скорых одновременно столпились в обед 17 июня у приемного покоя и поликлиники Микрорайона Бердска
Фото дня: 5 скорых одновременно столпились в обед 17 июня у приемного покоя и поликлиники Микрорайона Бердска
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От редакции

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Аноним, 17 июня 2020 17:57
А что Дробинская притихла, она что укрывает информацию от СМИ и бердчан?
Аноним, 17 июня 2020 22:43
Ждем комментарии гл.врача!!!

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