Фото дня: 5 «скорых» одновременно столпились в обед 17 июня у приемного покоя и поликлиники Микрорайона Бердска

Карантина нет, все работает, мы это проверили. Но посетителей больных в стационары горбольницы не пускают.

Стационар ЦГБ Бердска работает

Сегодня, 17 июня, «Курьер. Среда. Бердск» убедился, что стационарные отделения и поликлиника №2 ЦГБ Бердска работают в обычном режиме. Ранее читатель «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что больницу за БЭМЗом закрывают на карантин. Главврач горбольницы Алла Дробинская не опровергла и не подтвердила эту информацию, посоветовав направить запрос с вопросами в адрес минздрава Новосибирской области.

Около поликлиники № 2 ЦГБ Бердска и стационара с отделениями стоят 5 машин скорой помощи. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» медики больницы, карантин есть, но он распространяется только на посетителей пациентов стационара.