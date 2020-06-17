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Молодые сосны рубят рядом с микрорайоном «Молодежный» Бердска

22:30 17.06.2020 Фото: читатель Курьер. Среда. Бердск
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Насколько законна вырубка, попросили выяснить читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Молодые сосны рубят рядом с микрорайоном «Молодежный» Бердска
Пилит свежие сосны бердский лесхоз

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель с вопросом, законно ли рубят молодые сосны в районе микрорайона «Молодежный».

Читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»

Молодые сосны рубят рядом с микрорайоном «Молодежный» Бердска Молодые сосны рубят рядом с микрорайоном «Молодежный» Бердска



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От редакции

Законно?

Гость, 17 июня 2020 16:38
Так по брёвнам же видно - "санитарная рубка"! Как под Иркутском рубили всё "санитарно" и вагонами, с деловым из Узбекистана, пока их ФСБ не загребла!
Аноним, 17 июня 2020 16:50
вижу очень "знакомую руку", может ошибаюсь, но что-то очень знакомое
аноним, 17 июня 2020 17:42
Интересно что скажет на это лесхоз и природоохрана?
Аноним, 17 июня 2020 20:03
"Интересно что скажет на это лесхоз и природоохрана?"

Слишком мало золота!!!
Пропасть невозможно заполнить, особенно в душе...
Аноним, 17 июня 2020 18:57
Сегодня видел камаз битком набитый сосновыми толстенными ветками выезжающий из почти мёртвого "Леса" Бердска. С одной стороны Бердску вырезают до костей лёгкие- развивая раковые опухоли у жителей Бердска, с другой стороны делают платную клоаку-свалку от почётного господина, нас как волков загнали в угол и убивают без всяких корон, толерантны к любым гадостям против любой жизни- мы сдохнем с гарантией ещё раньше, до обещанного попами 2050, а гораздо раньше в страшных муках от рака...
Николай, 17 июня 2020 19:29
Когда видишь такие фотографии, "становится за державу обидно"! Посещает мысль, что городом управляют временщики, которым по словам Путина В.,"после них хоть трава не расти" . Я помню, как депутаты, прокуратура, чиновники администрации организовали травлю санатория "Сибиряк", когда те почистили лес от кустиков. Многие годы в г. Бердске уничтожают достояние нашего города сосновый лес(см. Курьер.Среда.Бердск предыдущие номера), и некому "ударить по рукам" этих лесорубов.
AlexAm, 17 июня 2020 20:39
Санитарная рубка и не должна дожидаться, когда дерево уже сгниет (т.е. пропадет). Рубится взрослое дерево пока здорово, но уже практически отжившее свой срок, и судя по фото деревья весьма не молодые (судя по диаметру стволов). По вашему лучше пусть дождаться, чтобы оно сгнило? Сейчас это ресурсы, приносящие доход государству (а значит и нам с вами - ну да еще какой-то олигарх озолотится конечно куда без этого, но и нам перепадет - кто-то зарплату получит, кто-то пособия), а когда сгниет это будет только убыток!
Гость, 17 июня 2020 22:02
По снимкам аэрофотосъёмки и космическим сравни: что было - что стало, с бердским лесом! Давай ещё химпомойку здесь устроим - один хитросделанный уже сливал химотходы со всей округи в яму возле ПАТП!
Аноним, 17 июня 2020 23:46
"Рубится взрослое дерево пока здорово, но уже практически отжившее свой срок, и судя по фото деревья весьма не молодые (судя по диаметру стволов)."

Вы рассуждаете логикой ростовщика, лучше сделаю гадость первым я чем сосед, да ещё и золота срублю, а потом свалю! Читай книги не только про ростовщичество! Ты сам проклинаешь своих детёнышей и их детёнышей жить в пустыне и гнить заживо, от того что ты сделал с землей наших предков! Ты можешь врать нам, но твои потомки будут гнить заживо и проклинать тебя за жадность, куда они сбегут с Земли которую, такие как ты отравил и засрал, некуда бежать с подводной лодки! Земля всё помнит и никого не прощает, она живая и отдаёт долги сторицей! Ты очень неумён если до сих пор это не понял!!!

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