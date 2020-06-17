Молодые сосны рубят рядом с микрорайоном «Молодежный» Бердска

22:30 17.06.2020 Фото: читатель Курьер. Среда. Бердск 9 5

Насколько законна вырубка, попросили выяснить читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Пилит свежие сосны бердский лесхоз В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель с вопросом, законно ли рубят молодые сосны в районе микрорайона «Молодежный». Читайте подробности в ближайшее время. Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»









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