Молодые сосны рубят рядом с микрорайоном «Молодежный» Бердска

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель с вопросом, законно ли рубят молодые сосны в районе микрорайона «Молодежный».
Читайте подробности в ближайшее время.
Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»
Насколько законна вырубка, попросили выяснить читатели «Курьер. Среда. Бердск».
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился читатель с вопросом, законно ли рубят молодые сосны в районе микрорайона «Молодежный».
Читайте подробности в ближайшее время.
Автор видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»
От редакции
Законно?
Слишком мало золота!!!
Пропасть невозможно заполнить, особенно в душе...
Вы рассуждаете логикой ростовщика, лучше сделаю гадость первым я чем сосед, да ещё и золота срублю, а потом свалю! Читай книги не только про ростовщичество! Ты сам проклинаешь своих детёнышей и их детёнышей жить в пустыне и гнить заживо, от того что ты сделал с землей наших предков! Ты можешь врать нам, но твои потомки будут гнить заживо и проклинать тебя за жадность, куда они сбегут с Земли которую, такие как ты отравил и засрал, некуда бежать с подводной лодки! Земля всё помнит и никого не прощает, она живая и отдаёт долги сторицей! Ты очень неумён если до сих пор это не понял!!!