Дату пика коронавируса в Новосибирской области рассчитали математики

Ученые не могут объяснить статистику по смертности, которая «прыгает», поэтому для них она нелогичная. Модель же показывает большое количество погибших от коронавируса, в действительности же все не так.

Ученые не могут объяснить статистику по смертности

Математики скорректировали прогноз по распространению и пику заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области.

В своих расчетах Математический центр Академгородка опирается на математическую модель. Ранее выдвигалось предположение, что начало июня станет пиком заболеваемости коронавирусом. Сейчас дата сдвинулась – 23-24 июня. По словам сотрудника центра и члена рабочей группы СО РАН «Антивирус», они угадали количество заразившихся за последние дни, что говорит о правдивости их прогнозов.

Что касается ошибки по срокам пика, озвученным ранее, то, по мнению математиков, виной всему неполные данные и нарушение новосибирцами режима самоизоляции.

Ученые не могут объяснить статистику по смертности, которая «прыгает», поэтому для них она нелогичная. Модель же показывает большое количество погибших от коронавируса, в действительности же все не так. Согласно расчетам, пик смертности наступит в начале июня. Тогда в день будет умирать от Covid приблизительно 4-5 человек в день.

По последним данным, в области число зараженных составляет 4497 человек, зафиксировано 60 смертей.

Источник: atas.info